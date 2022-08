https://tr.sputniknews.com/20220814/tarim-kredi-marketlerinde-30dan-fazla-urunde-indirime-gidiyor--1059907312.html

Tarım Kredi, marketlerinde 30'dan fazla üründe indirime gidiyor

Tarım Kredi, marketlerinde 30'dan fazla üründe indirime gidiyor

Tarım Kredi, marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini bildirdi. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirime... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T12:31+0300

2022-08-14T12:31+0300

2022-08-14T12:31+0300

ekonomi

türkiye

tarım kredi kooperatifleri

gıda fiyatları

ekonomi

zam

indirim

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052044633_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_043db26f5af23348e9037bc5060c55d4.jpg

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatılıyor.Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde yarın itibarıyla indirimli fiyat uygulaması başlayacak.Hangi ürünlerde indirim olacak?Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak:Et ürünlerindeki indirimler ayrıca duyurulacakEt ürünlerinde de Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu daha sonra yapılacak.

https://tr.sputniknews.com/20220812/tarim-kredi-marketlerindeki-30un-uzerinde-temel-tuketim-urununde-indirime-gidiyor-1059841205.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, tarım kredi kooperatifleri, gıda fiyatları, ekonomi, zam, indirim, enflasyon