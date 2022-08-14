Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220814/tarim-kredi-marketlerinde-30dan-fazla-urunde-indirime-gidiyor--1059907312.html
Tarım Kredi, marketlerinde 30'dan fazla üründe indirime gidiyor
Tarım Kredi, marketlerinde 30'dan fazla üründe indirime gidiyor
Tarım Kredi, marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini bildirdi. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirime... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T12:31+0300
2022-08-14T12:31+0300
ekonomi
türkiye
tarım kredi kooperatifleri
gıda fiyatları
ekonomi
zam
indirim
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052044633_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_043db26f5af23348e9037bc5060c55d4.jpg
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatılıyor.Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde yarın itibarıyla indirimli fiyat uygulaması başlayacak.Hangi ürünlerde indirim olacak?Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak:Et ürünlerindeki indirimler ayrıca duyurulacakEt ürünlerinde de Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu daha sonra yapılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220812/tarim-kredi-marketlerindeki-30un-uzerinde-temel-tuketim-urununde-indirime-gidiyor-1059841205.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052044633_132:0:780:486_1920x0_80_0_0_df45035c9aece8f2966b7500bfcb5dca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, tarım kredi kooperatifleri, gıda fiyatları, ekonomi, zam, indirim, enflasyon

Tarım Kredi, marketlerinde 30'dan fazla üründe indirime gidiyor

12:31 14.08.2022
© AATarım Kredi marketlerde fiyatlar aşağı çekildi
Tarım Kredi marketlerde fiyatlar aşağı çekildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Tarım Kredi, marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini bildirdi. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirime girecek olan ürünleri de açıkladı.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatılıyor.

Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde yarın itibarıyla indirimli fiyat uygulaması başlayacak.

Hangi ürünlerde indirim olacak?

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak:
“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi”

Et ürünlerindeki indirimler ayrıca duyurulacak

Et ürünlerinde de Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu daha sonra yapılacak.
Tarım Kredi marketlerde fiyatlar aşağı çekildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
Türkiye
Tarım Kredi, marketlerindeki 30’un üzerinde temel tüketim ürününde indirime gidiyor
12 Ağustos, 13:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала