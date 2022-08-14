Tarım Kredi, marketlerinde 30'dan fazla üründe indirime gidiyor
© AATarım Kredi marketlerde fiyatlar aşağı çekildi
© AA
Tarım Kredi, marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini bildirdi. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirime girecek olan ürünleri de açıkladı.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatılıyor.
Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde yarın itibarıyla indirimli fiyat uygulaması başlayacak.
Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde yarın itibarıyla indirimli fiyat uygulaması başlayacak.
Hangi ürünlerde indirim olacak?
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak:
“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi”
Et ürünlerindeki indirimler ayrıca duyurulacak
Et ürünlerinde de Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu daha sonra yapılacak.