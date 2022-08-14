https://tr.sputniknews.com/20220814/tir-soforu-direksiyon-basinda-olu-bulundu-1059911712.html

TIR şoförü direksiyon başında ölü bulundu

TIR şoförü direksiyon başında ölü bulundu

Elazığ’da bir TIR şoförü direksiyon başında ölü bulundu. Şoförün ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T15:25+0300

2022-08-14T15:25+0300

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türkiye

tir

elazığ

osb

organize sanayi bölgesi (osb)

şoför

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Olay, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 PU 329 plakalı TIR'ın, kapısı açık şekilde saatlerce OSB girişinde durduğunu fark eden vatandaşlar, içerisini kontrol ettiğinde 45 yaşındaki şoför Özcan Ünsal'ın başını direksiyona koymuş şekilde durduğunu gördü.Seslenmelere rağmen Ünsal'ın kalkmaması üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri Ünsal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında TIR şoförünün cenazesi, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şoförün ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220814/is-insani-otel-odasinda-olu-bulundu-1059906509.html

türkiye

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tir, elazığ, osb, organize sanayi bölgesi (osb), şoför