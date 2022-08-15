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'Deterjan Pazarı' isimli firmanın yöneticisi ve 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
'Deterjan Pazarı' isimli firmanın yöneticisi ve 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Vatandaşları "banyo topu" üretimi karşılığında 3 kat fazla kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kahramankazan... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T11:06+0300
2022-08-15T11:06+0300
türkiye
türkiye
ankara
dolandırıcılık
kahramankazan
çamaşır deterjanı
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kurdukları fabrika aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen ve 11 Ağustos'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Aralarında firma sahibi S.K'nin de yer aldığı 8 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edildi.200'e yakın şikayetçi başvurduÖte yandan soruşturma kapsamında şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin hem Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hem de Ticaret Bakanlığının raporlarında, S.K. tarafından kurulan sistemin ticari faaliyet kapsamında olmadığı vurgulandı.Soruşturma süresince 200'e yakın kişi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurarak şikayetçi oldu.Yaklaşık 1 yıl önce "tozu satın alın, yoğurup banyo topu yapın, kuruttuktan sonra bize 3 katı fiyatına satın" şeklindeki sloganlarla adını duyuran firma, kendilerine ham madde için ödeme yapanlara üretim karşılığında çeşitli kimyasallar gönderdi.İlk etapta 30 gün içinde kurutularak imal edilen ürünleri 3 kat yüksek fiyata satın alan firma, talep arttıkça sabun topunun "kuruma" süresini 90 güne çıkardı. Bu sayede 1 yılda sisteme dahil olan kişi sayısı yaklaşık 40 bini buldu.
https://tr.sputniknews.com/20220811/deterjan-pazari-isimli-firmanin-yoneticisi-gozaltina-alindi-1059810150.html
türkiye
ankara
kahramankazan
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türkiye, ankara, dolandırıcılık, kahramankazan, çamaşır deterjanı

'Deterjan Pazarı' isimli firmanın yöneticisi ve 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

11:06 15.08.2022
© İHA / EVREN DOĞRUDeterjan Pazarı
Deterjan Pazarı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© İHA / EVREN DOĞRU
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Vatandaşları "banyo topu" üretimi karşılığında 3 kat fazla kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edildi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kurdukları fabrika aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen ve 11 Ağustos'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında firma sahibi S.K'nin de yer aldığı 8 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edildi.

200'e yakın şikayetçi başvurdu

Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin hem Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hem de Ticaret Bakanlığının raporlarında, S.K. tarafından kurulan sistemin ticari faaliyet kapsamında olmadığı vurgulandı.
Soruşturma süresince 200'e yakın kişi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurarak şikayetçi oldu.
Yaklaşık 1 yıl önce "tozu satın alın, yoğurup banyo topu yapın, kuruttuktan sonra bize 3 katı fiyatına satın" şeklindeki sloganlarla adını duyuran firma, kendilerine ham madde için ödeme yapanlara üretim karşılığında çeşitli kimyasallar gönderdi.
İlk etapta 30 gün içinde kurutularak imal edilen ürünleri 3 kat yüksek fiyata satın alan firma, talep arttıkça sabun topunun "kuruma" süresini 90 güne çıkardı. Bu sayede 1 yılda sisteme dahil olan kişi sayısı yaklaşık 40 bini buldu.
Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
TÜRKİYE
'Deterjan Pazarı' isimli firmanın yöneticisi gözaltına alındı
11 Ağustos, 16:09
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