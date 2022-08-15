https://tr.sputniknews.com/20220815/erivanda-alisveris-merkezindeki-patlamada-can-kaybi-7ye-yukseldi--1059959746.html

Erivan'da alışveriş merkezindeki patlamada can kaybı 7'ye yükseldi

Erivan'da alışveriş merkezindeki patlamada can kaybı 7'ye yükseldi

Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki Surmalu Alışveriş Merkezi’nde bulunan bir havai fişek deposunda yaşanan patlamada can kaybı 7’ye yükselirken, 22 kişinin ise... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T21:15+0300

2022-08-15T21:15+0300

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dünya

erivan

ermenistan

alışveriş merkezi

patlama

can kaybı

havai fişek

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Ermenistan'da dün havai fişek deposunda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Başkent Erivan’daki Surmalu Alışveriş Merkezi’nde bulunan bir havai fişek deposunda yaşanan patlamanın ardından bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ermenistan Acil Servis Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtilerek, 22 kişinin ise hâlâ kayıp olduğu bildirildi.Bakanlık, Başbakan Nikol Paşinyan'ın yetkililerle birlikte olay yerini ziyaret ettiğini açıkladı.Patlamada terör saldırısı ihtimali dışlandıPatlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, Acil Durumlar Bakanı Armen Pambukhchyan, "Patlama anının görüntülerine bakıldığında, terör eyleminden söz edilemeyeceği açıkça görülüyor. Çünkü önce yangın var, duman yükseliyor ve ardından bir patlama oluyor" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220814/erivanda-pazar-yerinde-patlama-1-olu-20-yarali-1059911270.html

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erivan, ermenistan, alışveriş merkezi, patlama, can kaybı, havai fişek