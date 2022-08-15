https://tr.sputniknews.com/20220815/friends-netflix-turkiyeye-geri-dondu-1059939277.html

Friends, Netflix Türkiye'ye geri döndü

Friends, Netflix Türkiye'ye geri döndü

'Friends', Netflix Türkiye kütüphanesine geri döndü. 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T12:57+0300

2022-08-15T12:57+0300

2022-08-15T13:01+0300

friends

yaşam

dizi

netflix türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102251/58/1022515811_0:0:2383:1341_1920x0_80_0_0_e561cd6ad386338768277f2b66d5ae64.jpg

Kült komedi dizisi Friends, 2.5 aylık aranın ardından Netflix Türkiye kütüphanesine geri döndü.1 Nisan 2021'de 10 sezonunun tüm bölümleriyle izleyiciyle buluşan Friends'in Netflix'teki yayını 31 Mayıs 2022 itibarıyla son buldu. Dizi, geçtiğimiz sene ABD'de de benzer şekilde Netflix'ten ayrılarak gösterim haklarının yeni sahibi HBO Max'e geçmişti. HBO Max, 27 Mayıs 2021'de 'Friends: The Reunion'ı yayınlayarak 6 başrol oyuncusunu yıllar sonra bir araya getirdi.Temmuz başında BluTV'den de kalkan dizinin oraya da dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor.David Crane ve Marta Kauffman tarafından yaratılan sitcom dizisi, Manhattan'da yaşayan bir grup arkadaşın yaşadıklarını anlatıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220214/cinde-friends-sansurune-gosterilen-tepkiye-de-sansur-1053810786.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

friends, dizi, netflix türkiye