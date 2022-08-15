https://tr.sputniknews.com/20220815/friends-netflix-turkiyeye-geri-dondu-1059939277.html
Friends, Netflix Türkiye'ye geri döndü
Friends, Netflix Türkiye'ye geri döndü
'Friends', Netflix Türkiye kütüphanesine geri döndü. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T12:57+0300
2022-08-15T12:57+0300
2022-08-15T13:01+0300
friends
yaşam
dizi
netflix türkiye
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Kült komedi dizisi Friends, 2.5 aylık aranın ardından Netflix Türkiye kütüphanesine geri döndü.1 Nisan 2021'de 10 sezonunun tüm bölümleriyle izleyiciyle buluşan Friends'in Netflix'teki yayını 31 Mayıs 2022 itibarıyla son buldu. Dizi, geçtiğimiz sene ABD'de de benzer şekilde Netflix'ten ayrılarak gösterim haklarının yeni sahibi HBO Max'e geçmişti. HBO Max, 27 Mayıs 2021'de 'Friends: The Reunion'ı yayınlayarak 6 başrol oyuncusunu yıllar sonra bir araya getirdi.Temmuz başında BluTV'den de kalkan dizinin oraya da dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor.David Crane ve Marta Kauffman tarafından yaratılan sitcom dizisi, Manhattan'da yaşayan bir grup arkadaşın yaşadıklarını anlatıyor.
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friends, dizi, netflix türkiye
Friends, Netflix Türkiye'ye geri döndü
12:57 15.08.2022 (güncellendi: 13:01 15.08.2022) Abone ol
'Friends', Netflix Türkiye kütüphanesine geri döndü.
Kült komedi dizisi Friends, 2.5 aylık aranın ardından Netflix Türkiye kütüphanesine geri döndü.
1 Nisan 2021'de 10 sezonunun tüm bölümleriyle izleyiciyle buluşan Friends'in Netflix'teki yayını 31 Mayıs 2022 itibarıyla son buldu. Dizi, geçtiğimiz sene ABD'de de benzer şekilde Netflix'ten ayrılarak gösterim haklarının yeni sahibi HBO Max'e geçmişti. HBO Max, 27 Mayıs 2021'de 'Friends: The Reunion'ı yayınlayarak 6 başrol oyuncusunu yıllar sonra bir araya getirdi.
Temmuz başında BluTV'den de kalkan dizinin oraya da dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor.
David Crane ve Marta Kauffman tarafından yaratılan sitcom dizisi, Manhattan'da yaşayan bir grup arkadaşın yaşadıklarını anlatıyor.