New York'ta saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi'nin sağlık durumu iyiye gidiyor

Rüşdi'nin menejeri Andrew Wylie, Hint asıllı yazarın New York'un batısındaki Chautauqua Enstitüsü'ndeki konferansta bıçaklanmasının ardından bugün "durumunun daha iyi olduğu, solunum cihazına gerek duymadan konuşabilecek, hatta şaka yapabilecek" duruma geldiği bilgisini paylaştı. Wylie, bununla birlikte, 75 yaşındaki Rüşdi'nin iyileşmesinin uzun süre alacağını belirtti.Bu arada, saldırının yaşandığı konferansta Rüşdi'yi korumaya çalışırken yüzünden yaralanan moderatör Henry Reese'nin de taburcu olduğu duyuruldu. 1980'lerde yazdığı ‘Şeytan Ayetleri’ kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.Saldırgan olay öncesinde boks dersi almışRüşdi'ye bıçaklı saldırı düzenlemekle ilgili iki ayrı suçtan yargılanan 24 yaşındaki Hadi Matar'ın,11 Nisan'da ikamet ettiği New Jersey'in Fairview semtindeki boks kulubüne yazıldığı, olaydan birkaç gün önce ise ayrıldığı tespit edildi. State of Fitness Boxing Club isimli işletmenin yöneticisi Rosaria Calabrese, Matar'ın birkaç gün önce e-posta ile "bir süre müsait olamayacağı" için üyeliğini iptal etmek istediği bilgisini aktardı.Spor salonu yetkilileri, Matar'la ilgili "şiddet içeren hiçbir şey" görmediklerini belirterek, onu "kibar, sessiz, ancak her zaman son derece üzgün görünen çekingen bir karakter" olarak nitelendirdi. New Jersey polisi, California doğumlu Hadi Matar'ın anne babasının Lübnan asıllı oldukları bilgisini paylaşırken, New York Bölge Savcısı Jason Schmidt, saldırganın sahte kimlikle konferans salonuna girdiğini ve Rüşdi'ye ulaşabileceği bir konum seçtiğini söyleyerek, saldırının önceden planlanmış olduğuna işaret etmişti.

