Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220815/new-yorkta-saldiriya-ugrayan-yazar-salman-rusdinin-saglik-durumu-iyiye-gidiyor-1059922613.html
New York'ta saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi'nin sağlık durumu iyiye gidiyor
New York'ta saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi'nin sağlık durumu iyiye gidiyor
ABD'nin New York eyaletindeki bir konferansta bıçaklanarak hastaneye kaldırılan ‘Şeytan Ayetleri’ kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin sağlık durumunun iyiye... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T00:09+0300
2022-08-15T00:10+0300
yaşam
abd
new york
salman rüşdi
saldırı
şeytan ayetleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102300/11/1023001174_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_2a4d1551b92de52a02754f2f3685aa41.jpg
Rüşdi'nin menejeri Andrew Wylie, Hint asıllı yazarın New York'un batısındaki Chautauqua Enstitüsü'ndeki konferansta bıçaklanmasının ardından bugün "durumunun daha iyi olduğu, solunum cihazına gerek duymadan konuşabilecek, hatta şaka yapabilecek" duruma geldiği bilgisini paylaştı. Wylie, bununla birlikte, 75 yaşındaki Rüşdi'nin iyileşmesinin uzun süre alacağını belirtti.Bu arada, saldırının yaşandığı konferansta Rüşdi'yi korumaya çalışırken yüzünden yaralanan moderatör Henry Reese'nin de taburcu olduğu duyuruldu. 1980'lerde yazdığı ‘Şeytan Ayetleri’ kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.Saldırgan olay öncesinde boks dersi almışRüşdi'ye bıçaklı saldırı düzenlemekle ilgili iki ayrı suçtan yargılanan 24 yaşındaki Hadi Matar'ın,11 Nisan'da ikamet ettiği New Jersey'in Fairview semtindeki boks kulubüne yazıldığı, olaydan birkaç gün önce ise ayrıldığı tespit edildi. State of Fitness Boxing Club isimli işletmenin yöneticisi Rosaria Calabrese, Matar'ın birkaç gün önce e-posta ile "bir süre müsait olamayacağı" için üyeliğini iptal etmek istediği bilgisini aktardı.Spor salonu yetkilileri, Matar'la ilgili "şiddet içeren hiçbir şey" görmediklerini belirterek, onu "kibar, sessiz, ancak her zaman son derece üzgün görünen çekingen bir karakter" olarak nitelendirdi. New Jersey polisi, California doğumlu Hadi Matar'ın anne babasının Lübnan asıllı oldukları bilgisini paylaşırken, New York Bölge Savcısı Jason Schmidt, saldırganın sahte kimlikle konferans salonuna girdiğini ve Rüşdi'ye ulaşabileceği bir konum seçtiğini söyleyerek, saldırının önceden planlanmış olduğuna işaret etmişti.
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102300/11/1023001174_127:0:2735:1956_1920x0_80_0_0_177e1a765dfab9a5aa30636890ae629b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, new york, salman rüşdi, saldırı, şeytan ayetleri

New York'ta saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi'nin sağlık durumu iyiye gidiyor

00:09 15.08.2022 (güncellendi: 00:10 15.08.2022)
© AFP 2022 / GERARD JULIENSalman Rüşdi.
Salman Rüşdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022 / GERARD JULIEN
Abone olTelegram
ABD'nin New York eyaletindeki bir konferansta bıçaklanarak hastaneye kaldırılan ‘Şeytan Ayetleri’ kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Rüşdi'nin menejeri Andrew Wylie, Hint asıllı yazarın New York'un batısındaki Chautauqua Enstitüsü'ndeki konferansta bıçaklanmasının ardından bugün "durumunun daha iyi olduğu, solunum cihazına gerek duymadan konuşabilecek, hatta şaka yapabilecek" duruma geldiği bilgisini paylaştı. Wylie, bununla birlikte, 75 yaşındaki Rüşdi'nin iyileşmesinin uzun süre alacağını belirtti.
Bu arada, saldırının yaşandığı konferansta Rüşdi'yi korumaya çalışırken yüzünden yaralanan moderatör Henry Reese'nin de taburcu olduğu duyuruldu. 1980'lerde yazdığı ‘Şeytan Ayetleri’ kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.

Saldırgan olay öncesinde boks dersi almış

Rüşdi'ye bıçaklı saldırı düzenlemekle ilgili iki ayrı suçtan yargılanan 24 yaşındaki Hadi Matar'ın,11 Nisan'da ikamet ettiği New Jersey'in Fairview semtindeki boks kulubüne yazıldığı, olaydan birkaç gün önce ise ayrıldığı tespit edildi. State of Fitness Boxing Club isimli işletmenin yöneticisi Rosaria Calabrese, Matar'ın birkaç gün önce e-posta ile "bir süre müsait olamayacağı" için üyeliğini iptal etmek istediği bilgisini aktardı.
Spor salonu yetkilileri, Matar'la ilgili "şiddet içeren hiçbir şey" görmediklerini belirterek, onu "kibar, sessiz, ancak her zaman son derece üzgün görünen çekingen bir karakter" olarak nitelendirdi. New Jersey polisi, California doğumlu Hadi Matar'ın anne babasının Lübnan asıllı oldukları bilgisini paylaşırken, New York Bölge Savcısı Jason Schmidt, saldırganın sahte kimlikle konferans salonuna girdiğini ve Rüşdi'ye ulaşabileceği bir konum seçtiğini söyleyerek, saldırının önceden planlanmış olduğuna işaret etmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала