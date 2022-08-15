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Şanghay'daki IKEA mağazasında zorla karantinaya alınan müşteriler kaçtı
Şanghay'daki IKEA mağazasında zorla karantinaya alınan müşteriler kaçtı
Çin'in Şanghay kentinde bulunan bir IKEA mağazasında yetkililerin Kovid-19 nedeniyle karantinaya almaya çalıştığı müşteriler, yaşanan arbedenin ardından... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T13:34+0300
2022-08-15T13:34+0300
koronavirüs
çin
şanghay
koronavirüs
kovid-19
vaka
karantina
ikea
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Çin'in Şanghay kentinine bağlı Xuhui bölgesinde sağlık yetkilileri, IKEA mağazında bir müşterinin temaslı çıkması nedeniyle bir grup insanı karantina altına almaya çalıştı.İnternette yayılan videoda güvenlik görevliler kalabalığı karantinaya almaya zorlarken arbede yaşandığı ve müşterilerin kaçmayı başardığı görüldü.Şanghay Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhao Dandan, yaptığı açıklamada, mağazanın derhal kapatılması emrinin müşterilerden birinin Tibet'teki Lhasa'dan Şanghay'a döndükten sonra Kovid-19 testi pozitif çıkan 6 yaşındaki bir çocukla temas ettiği bilgisinin alınması sonrasında verildiğini söyledi.Zhao, temaslı olduğu tespit edilen şahsın ne zaman mağazaya girdiğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.Yetkili, IKEA mağazasında bulunanların 2 gün karantinaya alınması ve ardından 5 gün sağlık takibi yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.Ayrıca Shanghai Daily gazetesinin haberine göre sağlım makamları, asemptomatik olduğu belirtilen 6 yaşındaki çocuğun temas ettiği yaklaşık 400 kişinin izlenmesi ve 80 bin kişiye de PCR testi yapılması talimatını verdi.Şanghay'da Kovid-19 kısıtlamalarıÇin'in doğusunda yer alan Şanghay kentinde bu yılın başında vakaların artmasını takiben 2 ay kapanma kararı alınmııştı.Pekin'in 'sıfır vaka' stratejisi uyarınca 20 milyon nüfuslu kentin, vakaların veya yakın temaslarının tespit edildiği alanlarda karantinalar uygulanıyor.Daha önce benzer şekilde restoranlar, spor salonları ve iş yerlerinde karantinalar uygulanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220701/kuzey-koreye-gore-kovid-salgininin-sorumlusu-guney-kore-balonla-salinan-yabanci-seylerden-bulasti-1058187688.html
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çin, şanghay, koronavirüs, kovid-19, vaka, karantina, ikea

Şanghay'daki IKEA mağazasında zorla karantinaya alınan müşteriler kaçtı

13:34 15.08.2022
© REUTERS / ALY SONGŞanghay'da sıkı karantina: Çevrim içi gıda siparişleri aksıyor
Şanghay'da sıkı karantina: Çevrim içi gıda siparişleri aksıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© REUTERS / ALY SONG
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Çin'in Şanghay kentinde bulunan bir IKEA mağazasında yetkililerin Kovid-19 nedeniyle karantinaya almaya çalıştığı müşteriler, yaşanan arbedenin ardından kaçmayı başardı.
Çin'in Şanghay kentinine bağlı Xuhui bölgesinde sağlık yetkilileri, IKEA mağazında bir müşterinin temaslı çıkması nedeniyle bir grup insanı karantina altına almaya çalıştı.
İnternette yayılan videoda güvenlik görevliler kalabalığı karantinaya almaya zorlarken arbede yaşandığı ve müşterilerin kaçmayı başardığı görüldü.
Şanghay Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhao Dandan, yaptığı açıklamada, mağazanın derhal kapatılması emrinin müşterilerden birinin Tibet'teki Lhasa'dan Şanghay'a döndükten sonra Kovid-19 testi pozitif çıkan 6 yaşındaki bir çocukla temas ettiği bilgisinin alınması sonrasında verildiğini söyledi.
Zhao, temaslı olduğu tespit edilen şahsın ne zaman mağazaya girdiğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.
Yetkili, IKEA mağazasında bulunanların 2 gün karantinaya alınması ve ardından 5 gün sağlık takibi yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Ayrıca Shanghai Daily gazetesinin haberine göre sağlım makamları, asemptomatik olduğu belirtilen 6 yaşındaki çocuğun temas ettiği yaklaşık 400 kişinin izlenmesi ve 80 bin kişiye de PCR testi yapılması talimatını verdi.

Şanghay'da Kovid-19 kısıtlamaları

Çin'in doğusunda yer alan Şanghay kentinde bu yılın başında vakaların artmasını takiben 2 ay kapanma kararı alınmııştı.
Pekin'in 'sıfır vaka' stratejisi uyarınca 20 milyon nüfuslu kentin, vakaların veya yakın temaslarının tespit edildiği alanlarda karantinalar uygulanıyor.
Daha önce benzer şekilde restoranlar, spor salonları ve iş yerlerinde karantinalar uygulanmıştı.
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