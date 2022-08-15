https://tr.sputniknews.com/20220815/tuketici-konfederasyonu-baskani-agaoglu-zincir-marketler-tarim-kredinin-fiyatlarini-referans-alsin-1059951352.html

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu: Zincir marketler Tarım Kredi'nin fiyatlarını referans alsın

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu: Zincir marketler Tarım Kredi'nin fiyatlarını referans alsın

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu, Tarım Kredi'ye ait Kooperatif Marketler'de 30 temel gıda ürününde yapılan indirimlere ilişkin, "Diğer zincir marketler... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T16:41+0300

2022-08-15T16:41+0300

2022-08-15T16:50+0300

tarım kredi kooperatifleri

ekonomi

indirim

tüketici konfederasyonu

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Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Tarım Kredi'ye ait Kooperatif Marketler'de 30 temel gıda ürününde bugün yapılan indirim oranlarına ilişkin Üsküdar Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatif Market'te yerinde inceleme yaparak, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.Fiyatlara ilişkin bilgi veren Ağaoğlu, "Ben cumartesi günü bu markete geldim. Bazı ürünlerin fiyatları diğer zincir marketlerin indirimli satış fiyatlarıyla benziyordu. Örneğin pilavlık bulguru, bir özel zincir markette 14,50'den gördüm. Burada 14.25'ti. En ucuzu o pilavlık bulgurun, özel sektörde 'private label' dediğimiz özel imalat. Bugün 13.90'a düşmüş. Cumartesi günü baktığımda domates 9.90'dı bugün 7.90'a inmiş. Patlıcan 11.50'den 9.60'a, kabak 9.75'ten 7.90'a, salatalık 8.90'dan 7.90'a, limon 22.90'dan 17.90'a, yüzde 20 civarında indirim yapılmış" şeklinde konuştu.Ağaoğlu, vatandaşlara toplu alımdan kaçınma uyarısında bulunarak, "Genel olarak ortalama yüzde 13-15 bandında bir indirim görüyoruz burada. Ama sıvı yağ, en çok tükettiğimiz beş litrelik ayçiçek yağı 163 lirayken, 147 liraya düşmüş ve maalesef reyonlarda kalmadı. Sabah erken saatlerde, mağaza açılmadan kuyruk olan vatandaşlar hiç istemediğimiz, yapmamaları gereken şeyi yaptılar. O yapmamaları gereken şey toplu alım. Toplu aldılar. Ucuz buldular. Ama vatandaşlar arz talep dengesini kendi aleyhlerine olacak şekilde zorladılar. Vatandaşlara sesleniyorum; bu fiyatlar daha da düşecek, indirim yapılan ürün çeşitleri daha da artacak. Bu nedenle fazla almasınlar azar azar alsınlar. İhtiyaçlarından fazla almaları piyasada fiyatların yükselmesine yol açabilir" ifadelerini kullandı.'İlk referans noktası Tarım Kredi Kooperatifi marketleri olmalı'Aydın Ağaoğlu, zincir marketlerin fiyatlarda referans olarak Tarım Kredi Kooperatiflerini alması gerektiğini belirtti: Devletin gıda fiyatlarını düşürmek için çalıştığını belirten Ağaoğlu, şunları söyledi:Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu, tüm dünyada ekonomik sıkıntıların olduğuna değinerek, "Pandemiyle mücadele esnasında hem bireyler, hem devletler ekonomik bakımdan sıkıntılar yaşadılar. Akabinde bu yılın ilk aylarında kuzey komşularımızda anlaşmazlık neticesi bir savaş çıktı. Ne oldu o savaşta demeyin. Çünkü dünyanın tahıl ambarı diyebileceğimiz Ukrayna ve Rusya'nın arasındaki gerilim Karadeniz'in gemi trafiğini kapattığı gibi dış ticarette de aksamalar oldu. Bunun yanı sıra enerji ihracatçısı olan Rusya'nın ortaya çıkan gerilimle birlikte enerji fiyatlarının yükselmesine yol açması nedeniyle ülkemizde de diğer başka ülkelerde de enflasyon ortaya çıktı" değerlendirmesinde bulundu.Bu arada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bugünden itibaren 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidileceğini duyurarak, bu önemli adımın diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını beklediklerini kaydetmişti. Nebati, "Bizler, vatandaşımızın maruz kaldığı gıda enflasyonuyla etkin şekilde mücadele etme konusunda kesin kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220815/tarim-kredi-kooperatif-marketlerinde-indirimli-satis-basladi-1059928941.html

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tarım kredi kooperatifleri, indirim, tüketici konfederasyonu