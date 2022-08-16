https://tr.sputniknews.com/20220816/ahmet-hakandan-gulsene-bu-isin-cilkini-cikartmaya-basladi-mi-ne-1059978231.html

Ahmet Hakan'dan Gülşen'e: Bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne?

Ahmet Hakan'dan Gülşen'e: Bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, şarkıcı Gülşen'in sahne kıyafetlerine ilişkin olarak, "Bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne, her... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T07:58+0300

2022-08-16T07:58+0300

2022-08-16T07:58+0300

yaşam

ahmet hakan

gülşen

kıyafet

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında, "Gülşen ve kıyafetleri konusu. İlk üç gün ben de destekledim. Fakat artık Gülşen, bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne? Her seferinde daha fazla... Her seferinde daha fazla... Bu işi kararında bırakırsa... Hem kendisi hem de toplum açısından daha iyi olacak galiba" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220724/sile-kaymakamligindan-iptal-edildigi-iddia-edilen-gulsen-konseri-hakkinda-aciklama-1059081548.html

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ahmet hakan, gülşen, kıyafet