https://tr.sputniknews.com/20220816/ahmet-hakandan-gulsene-bu-isin-cilkini-cikartmaya-basladi-mi-ne-1059978231.html
Ahmet Hakan'dan Gülşen'e: Bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne?
Ahmet Hakan'dan Gülşen'e: Bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne?
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, şarkıcı Gülşen'in sahne kıyafetlerine ilişkin olarak, "Bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne, her... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T07:58+0300
2022-08-16T07:58+0300
2022-08-16T07:58+0300
yaşam
ahmet hakan
gülşen
kıyafet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044462160_0:0:1997:1123_1920x0_80_0_0_1f81d955833fec9e22a1885d7c24195c.png
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında, "Gülşen ve kıyafetleri konusu. İlk üç gün ben de destekledim. Fakat artık Gülşen, bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne? Her seferinde daha fazla... Her seferinde daha fazla... Bu işi kararında bırakırsa... Hem kendisi hem de toplum açısından daha iyi olacak galiba" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220724/sile-kaymakamligindan-iptal-edildigi-iddia-edilen-gulsen-konseri-hakkinda-aciklama-1059081548.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044462160_186:0:1759:1180_1920x0_80_0_0_76f1b2997dc9007bcfdc717ece897ece.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ahmet hakan, gülşen, kıyafet
Ahmet Hakan'dan Gülşen'e: Bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne?
Abone ol
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, şarkıcı Gülşen'in sahne kıyafetlerine ilişkin olarak, "Bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne, her seferinde daha fazla" yorumunu yaptı.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında
, "Gülşen ve kıyafetleri konusu. İlk üç gün ben de destekledim. Fakat artık Gülşen, bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne? Her seferinde daha fazla... Her seferinde daha fazla... Bu işi kararında bırakırsa... Hem kendisi hem de toplum açısından daha iyi olacak galiba
" ifadesini kullandı.