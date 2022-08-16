https://tr.sputniknews.com/20220816/bursada-tarihi-ipek-fabrikasinda-yangin-1059970360.html

Bursa'da tarihi ipek fabrikasında yangın

Bursa'da tarihi ipek fabrikasında yangın

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çok katlı tarihi bir ipek fabrikasında yangın çıktı. Alevler şehrin bir çok noktasından görülürken, itfaiye ekipleri dar... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T01:13+0300

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2022-08-16T01:13+0300

türkiye

bursa

ipek

fabrika

tarihi bina

yangın

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Alınan bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Hamzabey ile Demirkapı Mahallesi arasındaki 4 katlı tarihi ipek fabrikasında yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın binanın ahşap olması sebebiyle kısa sürede büyüdü. Atıl durumdaki binadaki alevler Uludağ Yolu'nun yanı sıra şehrin bir çok noktasından rahatlıkla görüldü.

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bursa, ipek, fabrika, tarihi bina, yangın