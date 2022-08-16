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https://tr.sputniknews.com/20220816/bursada-tarihi-ipek-fabrikasinda-yangin-1059970360.html
Bursa'da tarihi ipek fabrikasında yangın
Bursa'da tarihi ipek fabrikasında yangın
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çok katlı tarihi bir ipek fabrikasında yangın çıktı. Alevler şehrin bir çok noktasından görülürken, itfaiye ekipleri dar... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T01:13+0300
2022-08-16T01:13+0300
türkiye
bursa
ipek
fabrika
tarihi bina
yangın
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Alınan bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Hamzabey ile Demirkapı Mahallesi arasındaki 4 katlı tarihi ipek fabrikasında yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın binanın ahşap olması sebebiyle kısa sürede büyüdü. Atıl durumdaki binadaki alevler Uludağ Yolu'nun yanı sıra şehrin bir çok noktasından rahatlıkla görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220814/balikli-rum-hastanesindeki-yangina-iliskin-itfaiye-raporu-cikis-sebebi-tam-olarak-tespit-edilemedi-1059912121.html
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bursa, ipek, fabrika, tarihi bina, yangın

Bursa'da tarihi ipek fabrikasında yangın

01:13 16.08.2022
© İHABursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çok katlı tarihi bir ipek fabrikasında yangın çıktı. Alevler şehrin bir çok noktasından görülürken, itfaiye ekipleri dar yollar sebebiyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çok katlı tarihi bir ipek fabrikasında yangın çıktı. Alevler şehrin bir çok noktasından görülürken, itfaiye ekipleri dar yollar sebebiyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© İHA
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çok katlı tarihi bir ipek fabrikasında yangın çıktı. Alevler şehrin bir çok noktasından görülürken, itfaiye ekipleri dar yollar sebebiyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.
Alınan bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Hamzabey ile Demirkapı Mahallesi arasındaki 4 katlı tarihi ipek fabrikasında yangın çıktı.
Bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın binanın ahşap olması sebebiyle kısa sürede büyüdü.
Atıl durumdaki binadaki alevler Uludağ Yolu'nun yanı sıra şehrin bir çok noktasından rahatlıkla görüldü.
Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı hazırladığı raporda, yangının çıkış sebebinin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediğini belirtti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
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Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin itfaiye raporu: Çıkış sebebi tam olarak tespit edilemedi
14 Ağustos, 15:33
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