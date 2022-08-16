https://tr.sputniknews.com/20220816/fatih-altayli-chpde-kafalar-artik-netlesti-cumhurbaskani-adayi-kemal-kilicdaroglu-1059986639.html

Fatih Altaylı: CHP'de kafalar artık netleşti, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Fatih Altaylı: CHP'de kafalar artık netleşti, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP'nin 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi’nde kafalar artık... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T12:10+0300

2022-08-16T12:10+0300

2022-08-16T12:10+0300

politika

fatih altaylı

kemal kılıçdaroğlu

cumhurbaşkanlığı seçimleri

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP'nin 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayının genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi."İktidarın, erken veya zamanında ya da geç bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde, karşısında Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediği bilinen bir sır" diyen Altaylı, "Cumhuriyet Halk Partisi’nde kafalar artık netleşti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin ittifak masasına partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak götüreceği isim Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Masa bu ismi kabul eder mi etmez mi açıkçası bilmiyorum. Ancak gelen bilgilere göre İyi Parti’nin Kılıçdaroğlu ismine itiraz eden taraf olmayacağı ve Kemal Bey’e destek vereceği neredeyse kesin gibi" yorumunda bulundu.Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:"Dün yazacağız dedik.Madem öyle yazalım.Türkiye uzun zamandan beri muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını merak ediyor.En çok merak ise hiç kuşkusuz iktidar partisi ve bu partinin yönetim kadroları.İktidarın, erken veya zamanında ya da geç bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde, karşısında Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediği bilinen bir sır.Peki muhalefet daha doğrusu ana muhalefet, iktidarın bu arzusunu yerine getirecek mi!Baştan söyleyelim, “Evet” niyet bu.Cumhuriyet Halk Partisi’nde kafalar artık netleşti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin ittifak masasına partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak götüreceği isim Kemal Kılıçdaroğlu olacak.Masa bu ismi kabul eder mi etmez mi açıkçası bilmiyorum.Ancak gelen bilgilere göre İyi Parti’nin Kılıçdaroğlu ismine itiraz eden taraf olmayacağı ve Kemal Bey’e destek vereceği neredeyse kesin gibi.Ancak CHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimi stratejisi Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday göstermekten ibaret değil.Daha kapsamlı bir seçim stratejisi kurguluyorlar.Bunun için de Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’ye en uzak isimlerle, MHP’den kopmuş ülkücülerle, AK Parti’ye artık yüz vermeyen milli görüşçülerle, AK Parti’yle yollarını ayırmış AK Partili önemli isimlerle görüşüyor.Bu görüşmelerde muhataplarından olabildiğince açık sözlü ve açık yürekli olmalarını istiyor.Önerilerini dinliyor, fikirlerini alıyor, kendini anlatmaktan çok onların ve temsil ettikleri kitlenin kendisi hakkındaki fikirlerini öğreniyor.Bu görüşmelerde kendisine en fazla “Alevi kimliğini saklamaması” öneriliyor.Bu durumun Alevilerde küskünlük, Sünnilerde ise sahtecilik izlenimi uyandırabileceği hatırlatılıp bu konuda çok açık olması tavsiye ediliyor.Bir diğer tavsiye ise cesur olması.Bu görüşmeler Kılıçdaroğlu’nun adaylık konusundaki fikrinin netleşmesini ve cesaretinin artmasını sağlamış.Ancak dediğim gibi kapsamlı bir siyaset ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı planlanıyor.Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını açıklarken, tek kişi olarak halkın önüne çıkmayacak.Kemal Bey ile birlikte Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları da sahneye çıkacaklar.Cumhurbaşkanı yardımcılarından 1 numaralı olan mutlaka Sünni bir isim olacak. Mesela Temel Karamollaoğlu gibi bir isim Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak karşımıza çıkarsa kimse şaşırmasın.Ve Kılıçdaroğlu’nun yardımcıları ve kabinesinin ana hatları da büyük ölçüde vitrine çıkacak. Altılı masanın katkısı en çok burada görülecek.Ve büyük bir sürpriz olarak Meral Akşener Kılıçdaroğlu’nun vitrine çıkardığı ekip içinde yer almayacak.Akşener, 3 yıl içinde geçilmesi planlanan parlamenter rejim için hazırlanacak ve siyaseten çok aktif olacak. Ancak Kılıçdaroğlu kabinesinde İyi Parti’nin ciddi bir ağırlığı olması planlanıyor.Bu arada şunu da söyleyeyim, Kılıçdaroğlu’nun tüm bu çalışmaları çok ciddi biçimde izleniyor, kayda alınıyor.Ancak Kılıçdaroğlu’nun bundan bir rahatsızlığı yok.Tabii yine de altılı masanın tavrı önemli.Kılıçdaroğlu masadaki herkesi dinlemeden karar vermeyecek.

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fatih altaylı, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimleri