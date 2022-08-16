https://tr.sputniknews.com/20220816/gaziantepin-karkamis-ilcesine-havan-saldirisi-1059985947.html
Gaziantep’in Karkamış ilçesine havan saldırısı
Gaziantep’in Karkamış ilçesine havan saldırısı
Gaziantep'in Karkamış ilçesine PKK/YPG tarafından havan saldırısı düzenlendiği bildirildi. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T11:56+0300
2022-08-16T11:56+0300
2022-08-16T11:58+0300
türkiye
gaziantep
havan saldırısı
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Gaziantep Valisi Davut Gül havan saldırısıyla ilgili, “Karkamış ilçemize terör örgütü PYD/YPG tarafından havan mermisi atılmıştır. Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir” dedi.
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gaziantep, havan saldırısı
gaziantep, havan saldırısı
Gaziantep’in Karkamış ilçesine havan saldırısı
11:56 16.08.2022 (güncellendi: 11:58 16.08.2022) Abone ol
Gaziantep'in Karkamış ilçesine PKK/YPG tarafından havan saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Gaziantep Valisi Davut Gül havan saldırısıyla ilgili, “Karkamış ilçemize terör örgütü PYD/YPG tarafından havan mermisi atılmıştır. Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir” dedi.