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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T11:37+0300
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öğretmen
mülakat
milli eğitim bakanlığı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.Öğretmen adaylarının, sözlü sınavları 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti.Sınav sonuçlarıysa https://personel.meb.gov.tr/ ve e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
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öğretmen, mülakat, milli eğitim bakanlığı
öğretmen, mülakat, milli eğitim bakanlığı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

11:37 16.08.2022 (güncellendi: 11:53 16.08.2022)
© FlickrOkul , öğretmen , koronavirüs
Okul , öğretmen , koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© Flickr
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20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Öğretmen adaylarının, sözlü sınavları 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti.
Sınav sonuçlarıysa https://personel.meb.gov.tr/ ve e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
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