https://tr.sputniknews.com/20220816/super-ligde-sezonun-ilk-istifasi-sami-ugurlu-gorevi-birakti--1059969959.html

Süper Lig'de sezonun ilk istifası: Sami Uğurlu görevi bıraktı

Süper Lig'de sezonun ilk istifası: Sami Uğurlu görevi bıraktı

Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu, 6-0'lık Fenerbahçe yenilgisinin ardından yönetime istifasını sundu. 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T01:06+0300

2022-08-16T01:06+0300

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spor

kasımpaşa

teknik direktör

süper lig

istifa

fenerbahçe

sami uğurlu

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Kasımpaşa, Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe'ye 6-0 yenilirken; karşılaşma sonrası teknik direktör Sami Uğurlu yönetime istifasını verdi.Maç sonrası yaptığı açıklamada Uğurlu, müsabakayı değerlendirmenin kendi adına kolay olmadığını söyleyerek, “Erken gelen bireysel hatadan yediğimiz ilk gol sonrasında 15. dakikada 10 kişi kaldık ve bizim adımıza maç bitti. Güçlü bir takım Fenerbahçe. Bireysel yetenekleri çok yüksek oyunculardan kurulu. Bu tarz güçlü takımlara karşı kadro kalitesinde 10 kişi kaldığımızda çok zorlandık. Ayakları iyi olan etkili bir takım. Kendi adımıza sıkıntılı bir maç oldu. Öncelikle camiamızdan kendi adıma özür diliyorum. Çok fazla değerlendirilebilecek bir şey yok bizim adımıza. Kötü bir maç oldu. Umarım en kısa zamanda telafisi olacaktır” ifadelerini kullandı.Uğurlu, Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetten ötürü camiadan özür dilerken, istifa ile ilgili soruları ise cevaplamak istemediğini söyledi.16. dakikada Hasan Emre'nin direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardınadan maçın büyük bölümünü 10 kişi tamamlayan Kasımpaşa, 8'inci dakikada King, 33 ve 58'inci dakikalarda Valencia, 45+3'üncü dakikada Emre Mor ile 86 ve 90+2'nci dakikalarda Arda Güler'in gollerine engel olamadı.Kasımpaşa, ilk hafta da Başakşehir'e 4-0 yenilmişti.

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kasımpaşa, teknik direktör, süper lig, istifa, fenerbahçe, sami uğurlu