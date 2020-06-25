Rusya'da Zafer'in 75. yıldönümü havai fişek gösterisi ile kutlandı

Zafer'in 75. yıldönümü vesilesiyle Rusya'nın farklı şehirlerinde düzenlenen havai fişek gösterilerinden kareler, Sputnik'in hazırladığı videoda.
Nazi Almanyası’nın Sovyetler Birliği tarafından Büyük Vatan Savaşı’nda yenilgiye uğratılmasının 75. yıldönümü onuruna dün gerçekleştirilen kutlamalar, Rusya'nın şehirlerinde havai fişek gösterisi ile sonlandırıldı.
Zafer'in 75. yıldönümü vesilesiyle Rusya'nın farklı şehirlerinde düzenlenen havai fişek gösterilerinden kareler, Sputnik'in hazırladığı videoda.
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