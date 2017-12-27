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    Donald Melania Trump

    Melania Trump emir verdi: Beyaz Saray'ın 200 yıllık ağacı kesilecek

    © AFP 2017/ JIM WATSON
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, çevre karşıtı kararlarıyla tüm dünyanın tepkisini çekerken first lady Melania Trump, Beyaz Saray'ın bahçesindeki 189 yıllık bir ağacın kısmen kesilmesi talimatını verdi. Yan yatan ağacın devrilmesi ihtimalinin güvenlik sorunu oluşturduğu belirtildi.

    ABD Başkanı Donald Trump / Paris İklim Anlaşması
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
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    1828 yılında eski başkanlardan Andrew Jackson tarafından dikilen manolya ağacı, Beyaz Saray'ın tanınmış sakinlerinden. Namı diğer 'Jackson Manolyası', hemen hemen Beyaz Saray varolduğundan beri Güney Bahçesi'nin ayrılmaz bir parçası. Ama artık 189 yıldır kök saldığı yerden kesilmesine karar verildiği belirtildi. Hem de first lady Melania Trump'ın emriyle…

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Carlos Barria
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    'DIŞARDAN DESTEKLE AYAKTA DURUYOR'

    CNN'in bunun üzerine yaptığı özel yayına göre 'Jackson Manolyası', uzun zamandır tek başına ayakta duramıyor, devrilmemesi için dışardan destekleniyor. Sıradan bir ağaç olsaydı uzun zaman önce sökülüp götürülürdü. Tarihi bir ağaç olduğundan kurtarmak için bugüne dek elden gelen her şey yapıldı.

    'TRUMP HELİKOPTERLE İNDİĞİNDE'

    CNN'in 'başka çaresi yok mu' sorusu üzerine Beyaz Saray çalışanları ağacın ayakta kalması için umut kalmadığını savunup Başkan'ın helikopteri iniş yaptığında çıkan rüzgarla devrilmesinden korktuklarını anlattı. Bu bilgiler ışığında Melania Trump'ın ağacın gövdesinin iki parçaya ayrıldığı yerden kısmen kesilmesine karar verdiği belirtildi. Trump taraftarlarına göre aynı yere 'Jackson Manolyası'ndan yetiştirilen bir fide dikilecek. 

    Donald Trump-Papa Francis
    © REUTERS/ Alessandra Tarantino
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    20 DOLARIN ARKA YÜZÜNDE

    Ancak Beyaz Saray sadece tarihi değil, aynı zamanda ikonik bir ağacı kaybedecek. Eski başkanlardan Andrew Jackson, 1828 yılında seçildikten birkaç gün sonra eşi Rachel'in ölmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Beyaz Saray'a bir dul olarak taşınan Jackson, bahçeye eşinin memleketi Tennessee'nin Hermitage kentinden eşinin çok sevdiği bir manolya fidanı getirterek dikti. 1828'den beri Beyaz Saray ile özdeşleşen ağaç bu nedenle 'Jackson Manolyası' adıyla anılıyor. 1998'e dek basılan eski 20 dolarların arka yüzünde bile yer alan 'Jackson Manolyası'nın gölgesinde fotoğraf çektirmemiş ABD Başkanı neredeyse yok.

     

    Etiketler:
    Jackson Manolyası, Melania Trump, Andrew Jackson, Beyaz Saray, ABD
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