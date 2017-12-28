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    Musul- IŞİD

    IŞİD'den sempatizanlarına çağrı: ABD'deki gevşek silah yasalarından istifade edin

    © REUTERS/ Alaa Al-Marjani
    ABD
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    Amerikan aksanıyla İngilizce konuşan bir militan, IŞİD taraftarlarına ABD'de kontrolsüz silah edinmeye izin veren yasalardan faydalanıp saldırı düzenlemeleri çağrısı yaptı.

    Las Vegas polisi
    © REUTERS/ Steve Marcus
    Las Vegas'taki saldırıda ölü sayısı 59'a yükseldi
    ABD'nin dış politikalarındaki saldırganlığa içerde silah şiddeti yüzünden (intiharlar hariç) yılda yaklaşık 14 bin kişinin ölümü, 27 bin kişinin yaralanması eşlik ediyor. Zira sistem, silah edinilmesini denetlemek yerine kontrolsüz silah sahibi olmayı teşvik ediyor. Bu manzara, Irak ve Suriye'deki hezimetin ardından Avrupa ve ABD'de 'yalnız kurt' saldırılarına ağırlık veren IŞİD'in gözünden kaçmıyor.

    'KURŞUN YAĞDIRIN'

    IŞİD'in yayımladığı son videoda, 'Amerikalı' diye anılan tek bacaklı bir militan, ABD'deki Müslümanlara silah edinip saldırılar düzenlemek için Amerikan silah yasalarından istifade etmeleri çağrısı yaptı. Adı Ebu Salih el Amriki olarak açıklanan, kılıf içinde tabanca kuşanmış militan, ''Amerika'da kolaylıkla tabanca ya da tüfek sahibi olunmasından istifade edin. Kafirlere kurşun yağdırın ki, Müslümanlardan duydukları korku büyüsün ve İslam'a duydukları nefreti açık etmeye devam etsinler'' dedi.

    'BIÇAKLA GIRTLAKLARINI KESİN'

    Teksas'ta kiliseye silahlı saldırı
    © REUTERS/ Liz Summers
    Teksas'ta kiliseye saldırı: En az 27 ölü, 24 yaralı

    New York şehrine özgü bir aksanla İngilizce konuşması dikkat çeken Ebu Salih, ''Bıçak kapıp dinsiz imansızların gırtlağını kesin ki, Müslüman kanının ucuz olmadığını bilsinler'' çağrısında da bulundu.

    'ROMA'NIN İTİ TRUMP'

    Arkasında bir şehir enkazı görülen Ebu Salih, ABD Başkanı Donald Trump için 'Roma'nın iti' nitelemesinde bulunup ''Yalan haber medyasının tonunu düşürmeni istediği Haçlı söylemini kullanarak Beyaz Saray'a girdin'' ifadesini kullandı

    'ÇOK SAYIDA TEHDİT'

    İnfografik
    © Sputnik/
    Manhattan'da saldırı: 8 ölü, 15 yaralı

    Videonun bir kopyası, aşırılıkçı örgütleri izleyen ABD merkezli SITE İstihbarat Grubu tarafından servis edildi. Militanın gerçek kimliği, olası sicili ve tehdit potansiyeli hakkında ilk etapta FBI'dan bir açıklama gelmedi. İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tyler Houlton, internetteki çok sayıda terör tehdidinin farkında olduklarını ve rutin şekilde partnerlerle birlikte analiz edip karşılık verdiklerini söylemekle yetindi.

    'KATLİAMDAN KORUYAMAYIZ'

    IŞİD sempatizanları ve yandaşlarının ABD'de yasal biçimde silah edinmesi ihtimali, terörle mücadele yetkilileri için giderek büyüyen bir endişe kaynağı. Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Nicholas Rasmussen, görevi bırakması öncesi geçen hafta yaptığı açıklamada, silah yasalarının ülkeyi katliamlarla sonuçlanabilecek saldırılardan koruma çabalarına zarar verdiğini belirtti. Rasmussen, ''Keşke böyle olmasa'' dedi.

     

     

    Etiketler:
    silah yasaları, IŞİD, Ebu Salih el Amriki, ABD
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