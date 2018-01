ABD Başkanı, kitabın yayımlanmasını durdurma çabasında

ABD Başkanı Donald Trump, avukatları aracılığıyla, Beyaz Saray'daki ilk yılını anlatan ve 9 Ocak'ta piyasaya çıkacak olan kitaba karşı harekete geçti. Gazeteci Michael Wolff'un kaleme aldığı 'Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ının İçinde' adlı kitabın bazı bölümlerinin ABD basınında yayımlanmasının ardından, Trump'ın avukatları kitabın yayımlanmasını engellemek için kolları sıvadı.

BANNON'IN SÖZLERİ OLAY YARATTI

Trump'ın kovduğu eski başstratejisti Seteve Bannon'ın da izlenim, görüş ve eleştirilerine yer veren kitabın yazarı Michael Wolff ile Henry Holt and Co Inc isimli yayımevine kanuni ihbar gönderen Trump'ın avukatları, kitabın daha fazla basılması, yayımlanması, içinden parçalar servis edilmesi ve paylaşılmasına derhal son verilmesini, kitabın tamamen geri çekilmesini talep etti.

'KAYNAKSIZ İDDİALAR'

Washington Post'a göre avukatlar Trump'a yayın yoluyla hakaret yapıldığı suçlamasında bulunarak kitabın yayımlanmasını ve dağıtımını engellemeye çalışacak. ABC News kanalı da kitapta Trump'a zarar veren açıklama, suçlama ve iddiaların çoğunda kaynak belirtilmediği görüşüne yer verdi.