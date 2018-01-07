Haley'den Trump'a 'düğme' desteği: Bizim de onları yok edebileceğimizi hatırlatmak istiyoruz

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Kuzey Kore ile doğrudan görüşmelerin başlamasının ilk aşamasının Pyongyang'ın nükleer denemelerini durdurması olduğunu belirterek, ABD'nin politikasında bir değişiklik olmadığını söyledi. 'Nükleer düğme' restleşmesine ilişkin ise Haley, Trump'a destek veren bir yorumda bulundu.

Haley, ABC televizyonunda katıldığı "This Week" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore ile görüşmelere açık olduğu yönündeki açıklamasının ardından Washington'ın politika değişikliğine gidip gitmediği sorusuna Haley, şöyle cevap verdi:

"Değişiklik yok, Kuzey Kore ile görüşebileceğimizi ama öncesinde bir çok şeyin olması gerektiğini söyledi. Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini durdurması gerek. Nükleer silahlarının yasaklanması konusunda konuşmaya istekli olmalılar."

'İKİ ÜLKE İSTERSE GÖRÜŞÜR'

Kuzey Kore ile doğrudan görüşmelerin başlamasının ilk aşamasının Pyongyang'ın nükleer denemelerini durdurması olduğunu savunan Haley, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında kış olimpiyatları kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelere ilişkin, "İki ülke isterse görüşür, anladığım kadarıyla sadece olimpiyatlar hakkında konuşacaklar. Bu iki ülkenin iyi geçinmesi gerek ve yapabilirlerse ABD için de iyi olur" ifadesini kullandı.

'BİZİM DE ONLARI YOK EDEBİLECEĞİMİZİ HATIRLATMAK İSTİYORUZ'

Kuzey Kore ile nükleer savaş istemediklerini daha önce birçok kez dile getirdiklerini ancak ortada tehlikeli bir gerçek bulunduğunu belirten Haley, Trump'ın "nükleer düğme" açıklamasını ise şu, sözlerle savundu:

"Kuzey Kore'ye bizim de onları yok edebileceğimizi hatırlatmak istiyoruz. Bu nedenle sözlerinize ve ne yaptığınıza çok dikkat edin. Bunun insanları gerdiğinin farkındayım ama böyle yapmazsak daha fazla tehlikede oluruz."

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında nükleer silah butonunun masasında hazır olduğu yönündeki sözlerinin ardından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'nükleer silah düğmesinin her zaman masasında olduğunu' açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri, benim de nükleer silah düğmemin olduğunu söylesin. Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir düğme ve çalışıyor" ifadesini kullanmıştı.

'ÖNGÖRÜLEMEZ OLMAK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL'

Dünyanın dört bir yanında liderlerin Trump'un tweetlerine "yapışmış" olduğu ve onu "öngörülemez" olarak nitelendiklerini aktaran Haley, "ABD'nin ne zaman ne yapacağını bilmiyorlar, bu yüzden daha tedbirli davranıyorlar ve bizimle nasıl çalıştıklarına dikkat ediyorlar. Bu kötü bir şey değil" dedi.

Haley, Trump'ın görevdeki ilk yılını anlatan "Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayının İçinden" kitaba ilişkin de değerlendirmede bulunarak, kitabı okumadığını ve okumayacağını belirtti. Haley, Beyaz Saray çalışanlarının "sadık" ve "vatansever" olduğunu savundu.

'TRUMP SURİYE'Yİ VURDUĞUNDA DENGESİZ MİYDİ?'

Haley, şunları kaydetti:

"Beyaz Saray'daki bu insanları biliyorum. Onlar, ülkelerini seviyor ve Başkan'a saygı duyuyor. Onlar arasında böyle zehirli bi dil konuşulduğunu ne gördüm ne de duydum. Hiç kimse Trump'ın akıl sağlığını sorgulamıyor. O kazara başkan olmadı. Vergi reformunu geçirdiğinde, kimyasal silah kullanımına karşı çıkıp Suriye'yi vurduğunda, Kuzey Kore'yi uyardığında dengesiz miydi?"