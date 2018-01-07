Haley'den Trump'a 'düğme' desteği: Bizim de onları yok edebileceğimizi hatırlatmak istiyoruz

Haley, ABC televizyonunda katıldığı "This Week" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
"Değişiklik yok, Kuzey Kore ile görüşebileceğimizi ama öncesinde bir çok şeyin olması gerektiğini söyledi. Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini durdurması gerek. Nükleer silahlarının yasaklanması konusunda konuşmaya istekli olmalılar."
'İKİ ÜLKE İSTERSE GÖRÜŞÜR'
'BİZİM DE ONLARI YOK EDEBİLECEĞİMİZİ HATIRLATMAK İSTİYORUZ'
Kuzey Kore ile nükleer savaş istemediklerini daha önce birçok kez dile getirdiklerini ancak ortada tehlikeli bir gerçek bulunduğunu belirten Haley, Trump'ın "nükleer düğme" açıklamasını ise şu, sözlerle savundu:
Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında nükleer silah butonunun masasında hazır olduğu yönündeki sözlerinin ardından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'nükleer silah düğmesinin her zaman masasında olduğunu' açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri, benim de nükleer silah düğmemin olduğunu söylesin. Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir düğme ve çalışıyor" ifadesini kullanmıştı.
'ÖNGÖRÜLEMEZ OLMAK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL'
Haley, Trump'ın görevdeki ilk yılını anlatan "Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayının İçinden" kitaba ilişkin de değerlendirmede bulunarak, kitabı okumadığını ve okumayacağını belirtti. Haley, Beyaz Saray çalışanlarının "sadık" ve "vatansever" olduğunu savundu.
'TRUMP SURİYE'Yİ VURDUĞUNDA DENGESİZ MİYDİ?'
"Beyaz Saray'daki bu insanları biliyorum. Onlar, ülkelerini seviyor ve Başkan'a saygı duyuyor. Onlar arasında böyle zehirli bi dil konuşulduğunu ne gördüm ne de duydum. Hiç kimse Trump'ın akıl sağlığını sorgulamıyor. O kazara başkan olmadı. Vergi reformunu geçirdiğinde, kimyasal silah kullanımına karşı çıkıp Suriye'yi vurduğunda, Kuzey Kore'yi uyardığında dengesiz miydi?"
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)