'Trump, Rusya soruşturması kapsamında sorgulanabilir'

Washington Post gazetesi, Mueller'in ekibinden adını açıklamadığı bir ismi kaynak göstererek, Trump'ın birkaç hafta içinde sorgulanabileceğini yazdı.
İsmi açıklanmayan kaynak kişinin, "Bu süreç herkesin tahmin ettiğinden daha da hızlı bir şekilde ilerliyor" ifadesini kullandığı kaydedildi.
'ABD'de 8 Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği' iddiasıyla Kongre bünyesinde yürütülen soruşturmaların yanı sıra Mayıs 20107'de Mueller de ayrı bir soruşturma başlatmıştı.
Son olarak Trump'ın eski kampanya menajeri Manafort, kendisini suçlayan Mueller hakkında 'yetki sınırlarını aştığı' iddiasıyla dava açmıştı.
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