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    ABD polis

    ABD'de 2017'de 1000'e yakın kişi polis kurşunuyla öldü

    © REUTERS/ KTNV
    ABD
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    ABD'de polis kurşunuyla hayatını kaybedenlerin sayısı 2017 yılında arttı. İstatistiklere göre ölenlerin yüzde 22'sini siyahlar oluşturuyor. Polis kurşunuyla ölenlerin 68'inin "silahsız" kişiler olduğu belirtildi.

    Milwaukee'de polise karşı çatışmaya giren kalabalık taş ve sopalar fırlattı
    © AP Photo/ Jeffrey Phelps
    ABD'de siyah genci vuran polis de siyah çıktı
    Deutsche Welle'nin Washington Post gazetesinin yayımladığı rapordan aktardığına göre, ABD'de 2017 yılında 987 kişi polis kurşunuyla hayatını kaybetti. Açıklanan sayılar, 2017 yılında polis kurşunuyla ölenlerin sayısında artış olduğunu gösteriyor.

    GEÇEN YILA GÖRE 24 KİŞİ ARTTI

    Washington Post gazetesi son üç yıldır kendi istatistikleri, resmi açıklamalar ve sosyal medyada yer alan vakalardan topladığı verileri yayımlıyor. Buna göre 2017 yılında polis kurşunuyla hayatını kaybedenlere, 2016 yılına göre 24 kişi daha eklenmiş oldu.

    2015 yılında ise polis kurşunuyla ölenlerin sayısının 995 olduğu bilgisi verildi.

    ÖLDÜRÜLENLERİN 68'İ SİLAHSIZ

    2017 yılında polisin ateş açması sonucu silahsız 68 kişinin öldüğü, bu sayının 2015 yılına göre azalmış ancak 2016 yılına göre de artmış olduğuna yer verildi.

    ÖLENLERİN YÜZDE 22'Sİ SİYAH

    ABD polisi
    © AP Photo/ Jeff Roberson
    ABD'de her yıl ortalama binin üzerinde polis gözaltına alınıyor
    Washington Post'un raporuna göre, polis kurşunuyla öldürülenlerin yüzde 22'sini siyahlar oluşturuyor. Bu kişilerin 19'unun silahsız kişiler olduğuna dikkat çekiliyor.

    Polis kurşunuyla hayatını kaybeden siyahilerin sayısının 2016'ya kıyasla iki ölüm vakasıyla arttığı belirtilirken, 2015 yılına kıyasla ise keskin şekilde azaldığı da verilen bilgiler arasında yer alıyor.

    Ferguson'da siyahi genç Michael Brown'ın polis tarafından öldürülmesinin ardından geniş çaplı proteso eylemleri düzenlenmişti.

    2015 yılında 35 silahsız siyahın polis kuşunuyla öldürüldüğüne dikkat çekildi.

    'POLİS SİLAHSIZ KİŞİLERE KARŞI DAHA DİKKATLİ'

    Tamir Rice'ın ölümünün ardından ABD'de birçok kentte protestolar düzenlendi.
    © AP Photo/ Jose Luis Magana
    ABD'li polis, siyah çocuğun cinayetinden değil, işe girerken yalan söylemekten kovuldu
    Washington Post gazetesine konuya ilişkin açıklama yapan polis uzmanı Chuck Wexler, kamuda oluşan büyük bilinç sayesinde polis yetkililerinin operasyonlarında silahsız kişilere karşı daha dikkatli olmalarını sağladıklarına yol açtığına dikkat çekti.

    SİYAHLAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

    ABD'de siyah vatandaşların polis kurşunlarına hedef olması büyük bir protesto dalgasına yol açmış, birçok eyalette ırkçılık karşıtı protestolar düzenlenmişti.

    Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın verilerine göre 2017 yılında 46 güvenlik memuru görev sırasında hayatını kaybetti.

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    Etiketler:
    polis, Washington Post, ABD
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