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    Donald Trump Theresa May G20 Hamburg Almanya

    İngiltere: Trump ziyaret teklifimizi kabul etti

    © REUTERS/ John MACDOUGALL
    ABD
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    İngiltere Başbakanlık Sözcülüğü, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaret davetini kabul ettiğini, ama henüz net bir tarih belirlenmediğini açıkladı. Buna göre Trump, sadece ABD Büyükelçiliği'nin davetini reddetti, May'in davetine ise icabet edecek.

    Donald Trump - Theresa May / Beyaz Saray
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Yılan hikayesine dönen Londra ziyaretini bizzat Trump iptal etti
    ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan Londra ziyaretini ertelediğini duyurmasının üzerinden 7 saat geçmişti ki İngiltere Başbakanı Theresa May karşı atağa geçti. May'in sözcüsü, Trump'ın İngiltere'yi ziyaret etmesi için yapılan daveti kabul ettiğini, ama ziyaret tarihi belirlenmediğini açıkladı. Trump'ın erteleme kararı protestolardan korktuğu yorumlarına yol açarken İngiliz Sözcü, ABD Başkanı'nın hoşgeldinlerle, memnuniyetle karşılanacağını vurguladı.  

    'BİR YANLIŞ ANLAŞILMA VAR'

    Trump'ın tweetinin bir yanlış anlamaya yol açtığını söyleyen İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, iki ayrı ziyaret davetinin sözkonusu olduğunun, kendi davetlerinin hala yürürlükte olduğunun altını çizdi: ''Ortada bir yanlış anlaşılma var gibi gözüküyor. İki ayrı ziyaret sözkonusu. Biri resmi devlet ziyareti. Bunda bir değişiklik yok. Davet iletildi ve kabul edildi.''

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
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    'TRUMP BİZİ DEĞİL KENDİ ELÇİLİĞİNİ REDDETTİ'

    ''Diğer davet, ABD'nin Londra Büyükelçiliği tarafından yeni elçilik binasının açılışı için yapıldı. ABD Başkanı'nın Twitter hesabından net biçimde anlaşılıyor ki, ertelenen o ziyaret. Ama o ziyaret zaten bir 'çalışma ziyaretiydi'. Bizim 'resmi devlet ziyareti' davetimizle hiçbir ilgisi yok.''

    KRALİÇE ADINA DAVET

    May, 2017 yılının ocak ayı sonunda Beyaz Saray'da Trump'ı ziyaret eden ilk yabancı lider olduğunda, Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth adına ABD Başkanı'nı İngiltere'ye davet etmişti. Trump da bu 'resmi devlet ziyareti' davetini kabul etmişti.

    Etiketler:
    Londra ziyareti geçerli, Theresa May, Donald Trump, İngiltere, ABD
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