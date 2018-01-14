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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump'tan 'Kuzey Kore teklifi': Bu hoş hanım da katılsın

    © AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
    ABD
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    Haiti, El Salvador ve bazı Afrika ülkelerini 'b.k çukuru' olarak gördüğünü açıklaması sonrası eleştirilerin hedefi olmaya devam eden ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da 'kadınlara zaafını bir kez daha gizleyemediği ve insanları ırklarına göre değerlendirdiği' için yine tepki topladı.

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    © AFP 2018/ GABRIEL BOUYS
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    Trump'ın Oval Ofis'te bir istihbarat analistine 'hoş Koreli bir hanım' diye hitap ettiği ve Kuzey Kore ile müzakerelerde bu kadının da yer almasını önerdiği öne sürüldü.

    NBC News'un haberine göre Trump söz konusu ifadeyi, geçen sonbahar rehine politikası üzerine uzman olan bir istihbarat analisti, Pakistan'da uzun süredir rehin tutulan bir aileyle ilgili kendisine brifing verirken yaptı. Brifingin ardından Trump, uzmana "Nerelisin?" diye sordu. Uzman da "New York" yanıtını verdi. Ancak bu cevap kendisine yeterli gelmeyen Trump "Senin insanların nereli?" diye bir soru daha yöneltti. Uzman da ailesinin Koreli olduğunu belirtince Trump yanındaki danışmanına döndü ve bu 'hoş Koreli hanımın' neden Kuzey Kore ile müzakere heyetinde yer almadığını sorguladı.

    Trump Ağustos 2017'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile düzenlediği ortak basın toplantısı sırasında iki farklı sarışın kadın gazeteceyi aynı kadın sanmıştı. Gazeteci ise bu 'karışıklığa' esprili bir dille karşılık vererek, "Finlandiya'da çok sarışın kadın var" demişti.

    Haziran 2017'de de İrlanda’nın yeni başbakanı Varadkar’ı tebrik etmek için arayan Trump, bir kadın gazeteciye kur yapmak için görüşmeye ara vermişti.

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    Etiketler:
    Donald Trump, Haiti, Kuzey Kore, ABD
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