Kaliforniya'da bir araç bir binanın ikinci katına girdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Ana kentinde aşırı hız yapan bir araç, takla atarak bir binanın ikinci katındaki dişçi bürosuna girdi.

CBS Los Angeles'ın aktardığına göre, Kaliforniya'nın Santa Ana kentinde gece saatlerinde Hollywood aksiyon filmlerindeki gibi bir kaza yaşandı. Aşırı hız yapan bir araç, yol üzerindeki bir bariyere çarptıktan sonra takla atarak bir binanın ikinci katındaki dişçi bürosuna girdi.

Olay sırasında araçta bulunan iki kişinin hafif yaralandı.

OCFA on scene in SANTA ANA of a vehicle into a building. One person still trapped inside the vehicle. pic.twitter.com/sWmtovu0Kd — OCFA PIO (@OCFA_PIO) January 14, 2018

​Los Angeles Arama Kurtarma ekiplerinin bölge ekiplerine verdiği destekle de araç sabah saatlerinde binadan çıkarıldı.

OCFA in Santa Ana of a vehicle that crashed into the building. The fire was quickly extinguished, both victims are out of the vehicle safely with minor injuries. Members from OCFA & LA COUNTY Urban Search & Rescue teams are removing the vehicle from the building. pic.twitter.com/x29WvTkNGk — OCFA PIO (@OCFA_PIO) January 14, 2018

‘ŞOFÖR UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ'

Santa Ana Polis Dairesi'nden yapılan açıklamada aracın şoförünün uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği ve muayene için bölgedeki bir hastaneye götürüldüğü aktarıldı.