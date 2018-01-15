ABD'li aktör Aziz Ansari 'cinsel saldırı' suçlamasına yanıt verdi: Tamamen rızaya dayalıydı

'Parks and Recreation' ve 'Master of None' dizilerinin yıldız oyuncusu Aziz Ansari, kimliğini güvenlik nedeniyle gizleyen ve Grace mahlasını kullanan 23 yaşındaki fotoğrafçı bir kadına cinsel saldırı ile suçlandı. İkili arasında geçen yıl yaşanan cinsel ilişkinin tarafların rızasıyla gerçekleştiğini söyleyen Ansari ise suçlamayı reddetti.

Kadın hakları ile ilgili önemli haber sitelerinden biri olan babe.net'e konuşan ve güvenlik nedeniyle 'Grace' takma adını kullanan 23 yaşındaki bir kadın fotoğrafçı, Aziz Ansari ile 2017 Emmy Ödülleri'nden sonra düzenlenen partide, o dönem 22 yaşındayken tanıştığını açıkladı.

'RAHATSIZ OLDUĞUMU BİRDEN FAZLA KEZ SÖZLÜ VE SÖZSÜZ İŞARETLERLE GÖSTERDİM'

© REUTERS/ Stephane Mahe Catherine Deneuve bu kez cinsel saldırı mağdurlarından özür diledi

Partide karşılıklı telefon numaralarını aldıklarını söyleyen Grace, bir haftalık flört döneminden sonra Ansari'nin kendisini 25 Eylül'de dışarı çıkmaya davet ettiğini anlattı.

Kadının açıklamalarında göre, Ansari ve Grace 25 Eylül'de komedyenin Manhattan Tribeca'daki dairesinde buluştu. Biraz konuşup beyaz şarap içtikten sonra dışarı çıkan ikili Grand Banks boyunca yürüyerek Hudson Nehri'nin kenarındaki bir istiridye barına oturdu.

Barda New York, komedi filmleri ve Ansari'nin üzerinde çalıştığı gizli projesi ile ilgili sohbet ettiler. Aralarındaki büyü Ansari'nin bardan kalkmakta acele etmesiyle bozuldu. İddiaya göre Grace'in şarabını bitirmesini beklemeyen komedyen hesabı ödeyerek genç kızı yeniden Taylor Swift'in de evinin bulunduğu meşhur Franklin Caddesi'ndeki dairesine götürdü.

Kadının evdeki mermer tezgaha yönelik iltifatını Ansari'nin 'bir davet olarak algıladığını' belirten Grac "O (Ansari) 'Neden üzerine (tezgahın) çıkıp otur muyorsun?' tarzında bir şey söyledi" diyerek Ansari'nin kendisini öpmeye başladığını, göğüslerine dokunduğunu ardından da soyunduklarını anlattı. Genç kadın durumun bu kadar hızlı gelişmesinden rahatsız olduğunu vurguladı.

Ardından Ansari'nin parmaklarını boğazına ve vajinasına tekrar tekrar soktuğunu anlatan Grace ünlü komedyene rahatsız olduğunu 'birden fazla kez sözlü ve sözsüz işaretle' gösterdiğini ancak karşılık alamadığını söyledi.

'SANA BİR BARDAK ŞARAP DAHA KOYDUM. BU 2. RANDEVU SAYILIR MI?'

Fotoğrafçı kadın "Rahatsızlığımın çoğunu uzaklaşmak ve söylenmekle gösterdim. Bazı noktalarda elimin hareket etmeyi durdurduğunu hissettim. Dudaklarımı kıpırdatmayı bıraktım ve soğuklaştım" dedi.

Ansari'nin ısrarla seks yapmak istediğini vurgulayan Grace mutfak tezgahında otururken ünlü komedyenin kendisine sürekli olarak "Nereni…. istersin?" diye sorduğunu kendisinin de soruları geçiştirmek için "Bir dahaki sefere" dediğini ancak Ansari'nin "İkinci bir randevuyu mu kastediyorsun? Sana bir bardak şarap daha koydum. Bu 2. randevu sayılır mı?" dediğini aktardı.

'SENDEN NEFRET ETMEMEYİ TERCİH EDERİM'

Ardından tuvalete girip kendini toparladığını anlatan kadın bu kez doğrudan Ansari'ye "Zorlanmış gibi hisetmek istemiyorum aksi halde senden nefret ederim. Senden nefret etmemeyi tercih ederim" dediğini söyledi.

Ansari'nin de kendisine "Tabii ki. Sadece ikimiz de eğlenirsek bu eğlenceli olur" demesine rağmen dinlenmek için kanepeye oturduklarında Ansari'nin penisini işaret ettiğini ve yeniden cinsel ilişkiye girmeye başladıklarını belirtti.

Kadına göre Ansari bu esnada "Benden nefret ediyor gibi görünmüyorsun" dedi. Ardından Ansari'nin anal seks teklifini reddettiğini söyleyen Grace kıyafetlerini giyip kanepede televizyon izleyerek dinlenme kararı almalarına rağmen komdeyenin kendisini öpmeye ve ellemeyi sürdürdüğünü ıanlattı.

Evden ayrılmadan önce Ansari'ye bir noktada "Siz erkekler hepiniz aynısınız" dediğini belirten Grace, Ansari'nin yanıt olarak kendisini şiddetle öptüğünü belirtti.Genç kadın daha sonra göz yaşları içinde olanları arkadaşlarına anlattı.

Ansari ertesi gün kadına attığı mesajda "Dün gece seninle buluşmak keyifliydi" dedi. Grace ise "Senin için dün gece eğlenceli olabilir ancak benim için değildi. Benim açık sözsüz işaretlerimi gözardı ettin ve benden faydalanmayı sürdürdün. Rahatsız olduğumu anlamalıydın" yanıtını verdi.

This is the text Grace* sent Aziz Ansari after their date which left her feeling “violated”. She tells Ansari how uncomfortable he made her feel, saying “you ignored clear non-verbal cues” and “kept going with advances.”



Read the full story on https://t.co/FyMMG6uO1j. pic.twitter.com/lPOvW6tFTr — babe (@babedotnet) January 14, 2018

​Ansari ise yanıtında "Bunları duyduğuma üzüldüm. Açıkçası olayları o sırada yanlış anlamışım ve gerçekten üzgünüm" ifadelerini kullandı. Genç kadın daha sonra Ansari ile bir daha görüşmedi.

'BUNU CİNSEL SALDIRI OLARAK DEĞERLENDİRMEK KONUSUNDA UZUN SÜRE DÜŞÜNDÜM'

© REUTERS/ Mario Anzuoni Kırmızı halıda siyah geçidi: Altın Küre Ödülleri’nde taciz protestosu 7

Genç kadın Babe.com'a yaptığı açıklamada "Bunu cinsel saldırı olarak değerlendirmek konusunda uzun süre düşündüm. Bunun tuhaf bir cinsel deneyim mi yoksa cinsel saldırı mı olduğu konusunda karar veremiyordum. Bu yüzden birçok arkadaşıma danıştım ve fikirlerini aldım. Aziz tarafından kullanıldığımı düşünüyorum. Beni dinlemedi ve görmezden geldi. Bir erkekle yaşadığım en kötü tecrübeydi" dedi.

Ansari'yi kadınlara karşı cinsel taciz ve tecavüzleriiprotesto etmek amacıyla tüm ünlülerin siyah giydiği Altın Küre'de ödül alırken görmenin kendisine 'acı verdiğini' de söyleyen Grace "Onu kazanırken ve ödül alırken görmek acı vericiydi. Kesinlikle 'Süre doldu' (Time's Up) rozetini giymesinden ben utandım" ifadelerini kullandı.

2018 Altın Küre Ödülleri'nde 'Master of None' ile Müzikal ya da Komedi dalında Televizyon Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Performansı Ödülü'nü alan Ansari bu alanda ödül kazanan ilk Asya kökenli aktör unvanını da elde etmişti.

ANSARİ: ŞAŞIRDIM VE ENDİŞELENDİM

Hakkındaki cinsel saldırı suçlamasına 31 saat sonra yanıt veren Ansari ise yaptığı yazılı açıklamada söz konusu cinsel ilişinin taraflar arasında rızaya dayandığını söyledi ancak Hollywood'daki cinsel taciz skandalları sonrası kadınların bu konudaki sessizliği kırma amacıyla başlattığı 'MeToo' (Ben de) hareketini desteklemeyi sürdürdüğünü de ifade etti.

Ansari, "Geçen yıl Eylül'de bir partide bir kadınla tanıştım. Mesajlaştık ve randevuya çıktık. Yemek yedik ve ardından cinsel ilişkiye girdik. Tamamen rızaya dayalıydı. Ertesi gün ondan rahatsız olduğuna ilişkin mesaj aldım. Yaşanan her şey benim açımdan sorunsuzdu ve durumun onun açısından böyle olmadığını öğrendiğimde şaşırdım ve endişelendim.Söylediklerini cidd iolarak düşündüm. Kültürümüzde yaşanan hareketi desteklemeyi sürdürüyorum. Bu (süreç) gerekli ve gecikmiş" dedi.