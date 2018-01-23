Mattis: Türkiye'nin Suriye operasyonu, IŞİD karşıtı çabalara yönelik dikkati dağıtıyor

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Mattis ''Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları, IŞİD'in yenilmesinin garantiye alınması çabalarından dikkati dağıtıyor'' dedi.

© AP Photo/ Alex Brandon ABD Savunma Bakanı Mattis: Türkiye hava saldırısı konusunda bizi uyardı

ABD Savunma Bakanı, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatıyla ilgili IŞİD'le savaşı sekteye uğrattığı uyarısı yaptı.

'İNSANİ KRİZ DAHA DA KÖTÜLEŞİR'

IŞİD'in yenilgiye uğratılmasına yönelik uluslararası çabalara odaklanılması gerekirken Afrin operasyonunun dikkati dağıttığını öne süren Mattis, 'Suriye'nin büyük bölümünde yaşanan insani krizi daha kötüleştirme riski yarattığını' da iddia etti.

'IŞİD VE KAİDE'YE YARAR' © REUTERS/ Michaela Rehle ABD Savunma Bakanı: Çin ve Rusya terörden daha büyük tehdit

Sınırları içinde PKK ile mücadele eden Türkiye'nin güvenlik endişelerini ABD'nin anladığını ve paylaştığını söyleyen Pentagon şefi, ancak Afrin'de şiddetin baş göstermesinden IŞİD ve Kaide'nin faydalanabileceğini savundu: ''Şu an onlara odaklanmadığımız için IŞİD ve Kaide bu durumdan istifade edebilir.''

Mattis, açıklamalarını Endonezya ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilere yaptı.