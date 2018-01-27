Carter’dan Rusya ile olası bir çatışmaya karşı askeri eylem planı hazırlama çağrısı

Eski ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, ABD ve NATO’nun Rusya ile olası bir çatışmaya karşı askeri eylem planı hazırlaması gerektiğini söyledi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu'ndaki (WEF) bir oturumda konuşan Carter "Biz ve NATO'dan meslektaşlarımızın Rusya'ya karşı bir askeri eylem planı geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Rusya'nın azınlıkları kullanabileceği Baltık ülkeleri için de bir planımız olmalı" dedi.

Carter, ABD'nin Berlin Duvarı'nın yıkılışından beri Rusya'yı askeri bir düşman olarak görmediğini, ancak son yıllarda durumun değiştiğini ve bu nedenle olası bir krize karşı askeri eylem planının doğduğunu ifade etti.