Eski Pentagon Şefi: Sovyetler'in ABD'ye 200 nükleer füze fırlattığını duyunca korku iliklerime işledi

1979 yılında, ABD Nükleer Kuvvetler İdaresi'nde çalışan ve olası tehditleri takip eden bir askerin bilgisayar ekranında, Sovyetler Birliği'nin ABD'ye aynı anda 200 kıtalararası nükleer füze fırlattığını gördüğünü anlatan Perry, "Bu olay, korkunç bir felaketin başlangıcı olabilirdi" dedi.

© AFP 2018/ BRENDAN SMIALOWSKI Pentagon, nükleer silahları hangi şartlarda kullanabileceğini anlattı

Moskova'da, "Nükleer uçurumun kenarından geçen yolum" adlı kitabının sunumunda konuşan Perry, söz konusu olay yaşandığında ABD Savunma Bakan Yardımcılığı görevini yürüttüğünü hatırlatarak, "Nöbetçi asker bilgisayarda, Sovyetler Birliği'nden ABD'ye doğru uçan 200 nükleer füze gördüğünü rapor etti. Bunu duyunca korku iliklerime işledi" ifadelerini kullandı.

Daha sonra alarmın yanlış olduğunun ortaya çıktığını anlatan Perry, "Bilgisayara yanlışlıkla eğitim verilerinin girildiği, sistemin de bunu gerçek olarak algıladığı ortaya çıktı. Burada insani hatayla karşı karşıyayız" dedi.

1979'da "nükleer felaket" önlenmişti. Benzer bir durum 1983'te Sovyetler Birliği'nde de yaşanmış, yine "felaket" önlenebilmişti.