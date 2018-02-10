Eski Pentagon Şefi: Sovyetler'in ABD'ye 200 nükleer füze fırlattığını duyunca korku iliklerime işledi

1979 yılında, ABD Nükleer Kuvvetler İdaresi'nde çalışan ve olası tehditleri takip eden bir askerin bilgisayar ekranında, Sovyetler Birliği'nin ABD'ye aynı anda 200 kıtalararası nükleer füze fırlattığını gördüğünü anlatan Perry, "Bu olay, korkunç bir felaketin başlangıcı olabilirdi" dedi.
Daha sonra alarmın yanlış olduğunun ortaya çıktığını anlatan Perry, "Bilgisayara yanlışlıkla eğitim verilerinin girildiği, sistemin de bunu gerçek olarak algıladığı ortaya çıktı. Burada insani hatayla karşı karşıyayız" dedi.
1979'da "nükleer felaket" önlenmişti. Benzer bir durum 1983'te Sovyetler Birliği'nde de yaşanmış, yine "felaket" önlenebilmişti.
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