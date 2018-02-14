Tillerson: ABD, Türkiye ile aynı yönde çalışmanın yolunu bulmalı

Ortadoğu turunda bulunan ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı bağlamında yapacağı Ankara ziyaretiyle ilgili mesajlar verdi. ''ABD, Türkiye ile aynı yönde çalışmaya devam etmenin bir yolunu bulmalı'' diyen Tillerson, Türkiye'ye tehditleri azaltmak için işbirliği içinde çalışmanın yollarını görüşmeyi umduğunu dile getirdi.

ABD'nin cumartesi günü İsrail ile Suriye'deki İran askeri varlığı ve Suriye güçleri arasında yaşanan askeri gerilimden gayet endişe duyduğunu belirten Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ortadoğu turunun Ürdün ayağında, İran'ın Suriye'den çekilmesini yönelik taleplerini tekrarladı.

Tillerson, İran'ın silahlı kuvvetlerini ve milislerini Suriye'den çekmesi gerektiğini savundu.

VELAYETİ'DEN JET HIZIYLA YANIT: ASIL ABD ÇEKİLMELİ

Buna jet hızıyla yanıt veren İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ''İran'ın Suriye'deki askeri varlığı Suriye hükümetinin davetine dayanmaktadır ve meşrudur'' dedi.

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Asıl ABD'nin Suriye'den çekilmesi gerektiği mesajını veren Velayeti ''Suriye'yi terk etmesi gerekenler, Suriye'nin meşru hükümetinden izin almamış olanlardır'' çıkışını yaptı.

TILLERSON: HİZBULLAH LÜBNAN SİYASETİNİN BİR PARÇASI

Bununla birlikte Tillerson, Hizbullah'ın Lübnan'daki siyasi sürecin bir parçası olduğunun kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımasıyla Washington'ın Ortadoğu barış sürecindeki arabuluculuğuna büyük gölge düşerken Tillerson yeni barış planı sunmaya hazırlandıklarını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı, ayladır üzerinde çalıştıkları Ortadoğu barış planının oldukça ilerlediğinden söz etti.

ABD DIŞİŞLERİ'NE GÖRE 'SOÇİ DENEN TİYATRO'

Tillerson, Ürdün'ün başkenti Amman'da, ABD ile müttefiklerinin desteklediği Suriyeli muhaliflerle de biraraya geldi. Heyetinde yer alan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Satterfield, ocak sonunda Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Ulusal DiyaLog Kongresi ile ilgili ''Sonuç bildirisinde BM'nin rolü geçerli kabul edildi. Dolayısıyla Soçi denen bu oyun, bu tiyatro nihayetinde zarar vermeyecek şekilde sonuçlandı'' ifadelerini kullandı.