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    Bill & Melinda Gates Vakfı Eşbaşkanı Bill Gates, Davos Dünya Ekonomik Forumu 2018

    Bill Gates: Hükümet niye benden daha fazla vergi almıyor?

    © REUTERS/ Denis Balibouse
    ABD
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    Trump'ın 1.5 trilyon dolarlık vergi indirimi yasasını eleştirenler arasına katılan hayırsever teknoloji devi Bill Gates,''Herkesten daha fazla vergi ödedim, 10 milyar dolardan fazla vergi ödedim, ama hükümet benim pozisyonumdaki kişilerden çok daha fazla vergi ödemesini talep etmeli'' dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    Trump, 1.5 trilyon dolarlık vergi indirimi tasarısını imzaladı
    ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık ayı sonunda imzaladığı 1.5 trilyon dolarlık vergi indirimleriyle ilgili yasa zenginlere ve şirketlere yarar sağlayacağı gerekçesiyle Demokrat Partililerin tepkisini çekerken bir itiraz da Bill Gates'den geldi.

    CNN'e konuşan Microsoft'un kurucusu, teknoloji devi Bill Gates, bunun, orta sınıf ailerle çalışan kesimlerin değil, en zenginlerin yararına, ilerici değil gerici bir vergi yasası olduğunu söyledi.

    DÜNYANIN EN ZENGİN İKİNCİ KİŞİSİ

    Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'dan sonra dünyanın en zengin ikinci kişisi olan ve 92 milyar dolarlık bir servete hükmeden Gates, ''Herkesten daha fazla vergi ödedim, 10 milyar dolardan fazla vergi ödedim, ama hükümet benim pozisyonumdaki kişilerden çok daha fazla, önemli ölçüde daha fazla vergi ödemesini talep etmeli'' dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2018/ SAUL LOEB
    Vergi yasasını imzalayan Trump’tan arkadaşlarına: Hepiniz daha da zengin oldunuz
    'GELİŞMİŞ DEMOKRASİLER BU KONUYU DÜŞÜNMELİ'

    İnsanların sosyal güvenlik ağının güçlenmesini ve en yüksek vergiyi gelir diliminin en tepesindekilerin ödemesini isterken tam tersine, orta sınıf ve yoksulların alması gereken sosyal yardımların kesilmesiyle sistemin zenginlerin menfaatlerine göre şekillendiğini anlatan Gates, ABD'de eşitsizlik uçurumunun büyümesiyle ilgili soru üzerine ''Tüm gelişmiş demokrasiler bu konu üzerinde düşünmeli'' diyerek şöyle devam etti:

    'HAYAL KIRIKLIĞI DUYMALIYIZ'

    ''Nüfusun 6'da 1'inin içinde yaşadığı koşullar bizim için çok hayal kırıcı olmalı ve hükümet de 'biz bu insanlar için niye daha iyi iş çıkaramıyoruz' diye düşünmeli.''

    Kişisel servetinin 40 milyar dolarını hayır işleri için bağışlamış olan Gates'in eşiyle birlikte 2000'de kurduğu ABD'deki en büyük özel vakıf, sağlık hizmetlerinin düzeltilmesi, eğitim fırsatlarının artırılması ve yoksullukla mücadele için çalışıyor.

    Etiketler:
    vergi indirimi, Microsoft, CNN, Bill Gates, Donald Trump, ABD
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