Beyaz Saray önünde intihar girişimi

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınında intihar etmek isteyen bir kişinin kendisine silahla ateş ederken yaralandığını açıkladı.

Olayı Twitter hesabı üzerinden 'son dakika' olarak duyuran Gizli Servis, yayımladığı mesajda, "Gizli Servis Personeli, Beyaz Saray’ın kuzey çitlerinin kenarında kendisini vurarak yaralanan bir kişiyle ilgili ihbarı değerlendiriyor" ifadesine yer verdi.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse. — U.S. Secret Service (@SecretService) March 3, 2018

​Daha sonra söz konusu kişinin bir erkek olduğunu duyuran Gizli Servis, ilk yardım ekiplerinin olaya müdahale ettiğini ve olayda başka kimsenin yaralanmadığını kaydetti.

UPDATE: No other reported injuries related to the incident at @WhiteHouse. — U.S. Secret Service (@SecretService) March 3, 2018

UPDATE: Medical Personnel are responding to the male victim. — U.S. Secret Service (@SecretService) March 3, 2018

​Olay sonrası Beyaz Saray ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Beyaz Saray’dan yapılan kısa bir açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın olay hakkında bilgilendirildiği ifade edildi.