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    Donald Trump- Melania Trump- Barron Trump

    Trump: Beyaz Saray'ı terk etme sırası kimde, yoksa Melania'da mı?

    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    ABD
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    Washington'un ünlü basın kulübü Gridiron'da 133.'sü düzenlenen geleneksel akşam yemeğine katılan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez gazetecilerle hem atıştı hem gülüştü. Eşi Melania'dan damadı Kushner'e bombalamadık kimseyı bırakmadı.

    Ivanka Trump - Jared Kushner
    © REUTERS/ /Lucas Jackson/File Photo
    'Trump, kızı Ivanka ile damadı Kushner'in Beyaz Saray'ı terk etmesini istiyor'
    Ana akım medyayla tutuştuğu savaşla özdeşleşen ve 'yalan haber' suçlamasında bulunmadan gün geçirmeyen Trump, ABD başkanlarının geleneksel olarak katıldığı Gridiron yemeğini geçen yıl esgeçmişti. Bu yılsa gazeteciler, medya yöneticileri, Kongre üyeleri, yönetim yetkilileri ve askeri yetkililerden oluşan 660 kişilik davetli topluluğu, Trump'ın içinde bulunduğu kaotik durumla dalga geçmesinin keyfini çıkardı.

    Trump, evliliklerinin ilk döneminde porno yıldızı Stormy Daniels ile ilişkiye girdiği iddiaları yüzünden arasının bozulduğu iddia edilen eşi Melania'dan güvenlik soruşturmasından geçemeyip çok gizli belgelere ulaşma yetkisi elinden alınan damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'e, Rusya soruşturması yüzünden bozuştuğu Adalet Bakanı Jeff Sesssions'dan kendisinin azledilmesi halinde yerine gelecek Başkan Yardımcısı Mike Pence'e dek herkesi iğneledi.

    ABD Başkanı Donald Trump ve Başdanışmanı Jared Kushner
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
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    'GECENİZİ MAHVETMEYE GELDİM'

    Davete icap etmesini ''Gecenizi bizzat mahvetmekten büyük heyecan duydum, onun için kabul ettim'' diye açıklayan Trump, ''Başlamadan önce biraz geç kaldığımız için özür dilemek istiyorum. Geç kaldık çünkü Jared güvenlikten geçemedi'' dedi.

    Yönetimindeki bitmek bilmeyen yaprak dökümü ve kaos görüntüsüyle dalga geçmeye ''Beyaz Saray'da gerçekten sakin bir hafta geçirdik'' sözüyle başlayan Trump şöyle devam etti:

    'KAOSU SEVİYORUM'

    ''Beyaz Saray'dan ayrılan ayrılana. İnsanı diri tutuyor, ne de olsa kim devridaim istemez. Ben kaosu seviyorum. Gerçekten iyi geliyor. Bakalım Beyaz Saray'ı bu kez kim terk edecek? (Siyasi başdanışman) Steve Miller mı yoksa Melania mı?''

    Donald Trump Kongre Birliğin Durumu konuşması Melania Trump
    © REUTERS/ Leah Millis
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    'BOŞUNA AZLEDİLMEMİ BEKLEME, ÇIRAK'

    14 sezon boyunca yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Apprentice (Çırak) programına da atıf yapan Trump, Pence için şunları söyledi: ''Ona çırak demekten gerçekten gurur duyuyorum. Bugünlerde haberlere yoğun ilgi gösteriyor. Güne önüne gelene 'Daha hala azledilmedi mi' diye sorarak başlıyor. Mike, ortada suç yoksa azledilemezsin, lütfen bunu unutma.''

    'ZIRDELİYLE UĞRAŞMAK KİM'İN SORUNU'

    PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları vesilesiyle Güney Kore liderliği, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD ile doğrudan görüşmeler istediğini duyurmuştu. Dünyayı nükleer savaşın eşiğine getirecek şekilde atıştığı Kim'le 'doğrudan görüşmeleri dışlamadığını' söyleyen Trump, ''Bir zırdeliyle muhatap olma riski sözkonusuysa bu onun sorunu, benim değil'' dedi.

    ABD Başkanı Barack Obama
    © REUTERS/ Yuri Gripas
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    NEW YORK TIMES'A SESLENDİ: SEN DE İKONSUN BEN DE

    Trump, 'yalan haberle' suçladığı medya organlarının başında gelen New York Times gazetesine ''Ben bir New York ikonuyum. Sen bir New York ikonusun. Aramızdaki tek fark, ben hala kendi binalarımın sahibiyim'' diye laf attı. New York Times, kendi adıyla anılan gökdelende bazı katları kiraya veremek zorunda kalmıştı.

    'DÖRDÜNCÜ KUVVET FOX NEWS'

    Her gün saatlerce izlediği Fox News kanalını ise 'hükümetin dördüncü kuvveti' diye taltif eden Trump, sözlerini şöyle bağladı:

    'SEÇİM GECESİ YÜZLERİNİZ'

    Donald Trump
    © AFP 2018/ DON EMMERT
    Trump'la ABD medyası arasındaki gerilimde son perde

    ''Bunun medyayla birlikte en iyi vakit geçirdiğim zamanlardan biri olduğunu söylemek isterim, tabii seçim gecesi hariç, sizin yüzlerinizi izleyerek en çok eğlendiğim vakitti.''

    Geceye gitmesinden saatler önce ise ABD Başkanı yine Twitter'dan medyaya serbest atış halindeydi:

    ''ABD'deki ana akım medya bütün dünyada alay konusu. Tümüyle ÇILDIRDILAR!''

    ​Artık gözler, her yıl geleneksel olarak nisan ayının son pazarı düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği akşam yemeğine Trump'ın katılıp katılmayacağında.

    Etiketler:
    basın kulübü Gridiron geleneksel akşam yemeği, Gridiron, New York Times gazetesi, Fox News, Jared Kushner, Mike Pence, Melania Trump, Donald Trump, Kim Jong-un, Washington
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