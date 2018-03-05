Trump: Kudüs'te ABD Büyükelçiliği'nin açılışına katılabilirim

Trump ile Netanyahu, Oval Ofis'te kameralara poz verdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKINIZ'

ABD-İsrail ilişkilerini "hiç olmadığı kadar yakın" şeklinde nitelendiren Trump, kısa zaman içinde ekonomik, ticari ve askeri alanlarda iki ülke arasında önemli anlaşmaların yapılacağını dile getirdi.

Trump, Kudüs'e taşınacağı açıklanan Amerikan Büyükelçiliğinin açılış töreniyle ilgili de "Eğer yapabilirsem törene katılacağım, katılabilirim" dedi.

Trump geçtiğimiz hafta büyükelçiliğin 1 milyar dolara mal olacağını söylediğini, ancak yaptığı pazarlık sonucu bu tutarı 250 bin dolara düşürdüğünü savundu.

NETANYAHU: TARİHİ BİR ADIM

Daha sonra konuşan Netanyahu ise ABD'nin Kudüs kararı dolayısıyla Trump'a teşekkür etti ve İsrail halkının bunu asla unutmayacağını söyledi. Netanyahu, diğer ABD başkanlarının vaat ettiği şeyi Trump'ın gerçekleştirdiğini belirterek, "Kudüs kararı, tarihi bir karardı. Bunu halkımız çağlar boyu hatırlayacaktır" dedi.

'İRAN DURDURULMALI'

Bölgesel dengeler bağlamında İsrail'in karşılaştığı en önemli meydan okumanın İran olduğunu ifade eden Netanyahu, "Hem ABD ile İsrail'in hem de Arap komşularımızın Ortadoğu'da karşılaştığı en büyük meydan okuma İran'dır. İran nükleer arzularından vazgeçmiyor. Kendi sınırımız da dahil her yerde agresif eylemler sergiliyor. İran durdurulmalı" diye konuştu.

Aralık ayında Trump ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamıştı.

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Katz ise, ABD'nin İsrail büyükelçiliğinin İsrail'in kuruluşunun yıl dönümü olan 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınacağını duyumuştu.