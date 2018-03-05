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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump: Herkes ABD'yi kazıklıyor, gümrük vergisi kararından geri adım yok

    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek gümrük vergisi kararından geri adım atmayacaklarını söyledi.

    Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Oval Ofis'te basın mensuplarının karşısına geçti.

    'DOST OLSUN, DÜŞMAN OLSUN HERKES KAZIKLADI'

    İkilinin yaptıkları kısa açıklamaların ardından bu hafta içinde yürürlüğe girmesi beklenen çelik ve alüminyum tarifelerine ilişkin soruları yanıtlayan Trump, "Gümrük tarifelerinde geri adım atacak mısınız?" şeklindeki soruya, "Hayır, geri adım atmayacağız" yanıtını verdi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Chris Keane
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    Trump, "ABD'nin ticarette tüm ülkeler tarafından kazıklandığını" savunarak, şöyle devam etti:

    "İnsanlar şunu anlamak zorunda; bizim ülkemiz ticarette dünyadaki tüm ülkeler tarafından kazıklandı. Dost olsun, düşman olsun herkes bizi kazıkladı. Çin, Rusya, çok iyi olduğunu düşündüğümüz Avrupa Birliği… Onlarla iş yapamıyoruz çünkü buna izin vermiyorlar, gümrük tarifelerinden çok daha kötü ticaret bariyerleri var."

    'TİCARET AÇIĞINA TEPKİSİZ KALMAYACAĞIM'

    Avrupa Birliği'nin çelik ve alüminyuma getirilecek gümrük tarifelerine misilleme olarak Amerikalı şirketlere yönelik vergileri veya ticaret bariyerlerini artırması durumda, ABD'nin Avrupa menşeli otomobillere gümrük vergisini yükselteceğini tekrar eden Trump, ülkesinin her yıl yüz milyarlarca dolarlık ticaret açığı vermesine, selefleri gibi tepkisiz kalmayacağını söyledi.

    'ANLAŞMAYA ULAŞAMAZSAK NAFTA'YI İPTAL EDECEĞİM'

    Öte yandan, Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük tarifesinin, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yeniden müzakeresine bağlı olduğuna işaret eden Trump, şu ifadeleri kullandı:

    "NAFTA'yı söz verdiğim gibi yeniden müzakere ediyoruz. Eğer anlaşmaya ulaşamazsak NAFTA'yı iptal edeceğim ancak eğer Amerikalılar için adil olduğuna inandığım bir anlaşma sağlarsak, o zaman müzakere edeceğimiz noktalardan biri Kanada ve Meksika çeliğine yönelik tarifeler olur diye düşünüyorum. Ne olacağını göreceğiz."

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Trump'tan çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi kararı
    Trump'ın çelik ve alüminyuma getirmeyi planladığı ek gümrük vergilerine, aralarında Cumhuriyetçi Parti üyeleri ve Amerikan iş dünyası örgütlerinin de olduğu birçok grup, Amerikalı şirketlere ve tüketicilere zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıkıyor. Buna karşın, tıpkı Transpasifik Ortaklığı ve Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararlarında olduğu gibi iş dünyasından ve piyasalardan gelen olumsuz tepkilere kulak tıkayan Trump yönetiminin, kısa süreliğine bile olsa söz konusu gümrük vergilerini uygulayacağı öngörülüyor.

    Etiketler:
    Alüminyum, Çelik, Donald Trump, Avrupa, Çin, İsrail, ABD
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