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    ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions

    ABD Adalet Bakanlığı'ndan Kaliforniya eyalet yönetimine dava

    © AFP 2018/ NOAH BERGER
    ABD
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    ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Kaliforniya eyalet yönetimini 'göçmenlikle ilgili yasaları' dolayısıyla resmi olarak dava ettiklerini açıkladı. Sessions'ın açıklamalarına yanıt veren Demokrat Partili Kaliforniya Valisi Jerry Brown ise söz konusu davayı 'Kaliforniya'ya karşı açılmış bir savaş' diye niteledi.

    ABD'nin First Lady'si Melania Trump
    © REUTERS/ Carlos Barria
    ABD göçmen zincirini tartışırken Melania Trump'ın ailesi 'Yeşil Kart' aldı
    Bakan Sessions, Kaliforniya meclis binasında yaptığı konuşmada eyalet yetkililerine sert mesajlar verdi.

    Ülkede yasa dışı yollarla bulunan göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunda baskısını artıran federal yönetimden ayrışan Kaliforniya eyaletini eleştiren Sessions, "Bu irrasyonel, adaletsiz ve anayasal olmayan politikalarla savaşmaya devam edeceğiz. Bu savaşı kazanmak istiyoruz" dedi.

    Eyalete karşı dava açtıklarını dile getiren Sessions, eyalet yönetiminin yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi noktasında gerekli adımları atmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Sessions, federal yönetimin aldığı kararların uygulanmasını beklediklerini vurguladı.

    Söz konusu dava başvurusunda, eyalet yasalarında yer alan 3 maddenin, federal göçmenlik yetkililerinin görevlerini yapmasına engel olduğu iddia edildi.

    'BİZ GÖÇMEN EYALETİYİZ'

    Diğer taraftan Sessions'ın açıklamalarını meclis binası dışındaki onlarca eylemci protesto etti.

    'Ayağa kalk, mücadele et' ve 'adalet yoksa barış da yok' sloganları atan eylemciler bir anayolu da trafiğe kapattı. Polis eylemcilerden hiçbirini gözaltına almadı.

    33  yaşındaki Steven Lynn adlı eylemci "Bu Kalifroniya'nın onun federal politikalarını kabul etmediğine yönelik bir hatırlatma. Biz göçmen eyaletiyiz" dedi.

    ABD Adalet Bakanı Sessions'ı protesto eden eylemciler
    © AFP 2018/ NOAH BERGER
    ABD Adalet Bakanı Sessions'ı protesto eden eylemciler

    VALİ BROWN, SESSIONS'I YALANCILIKLA SUÇLADI

    Sessions'ın açıklamalarına yanıt veren Demokrat Partili Kaliforniya Valisi Jerry Brown ve eyaletin Başsavcısı Xavier Beccera, söz konusu kanunların federal yasalarla uyumlu olduğunu, bununla birlikte Adalet Bakanlığı'nın açtığı davaya karşı dava ile cevap vereceklerini kaydetti.

    "Jeff Sessions'ın söyledikleri basitçe doğru değil ve ben onu Washington'ın yalancılığını Kaliforniya'ya getirdiği için Kaliforniyalılar'dan özür dilemeye davet ediyorum" diyen Vali Brown, Sessions'ı 'bir yargı yetkilisi yerine Fox News gibi davranmakla' suçladı.

    Brown, söz konusu davayı 'Kaliforniya'ya karşı açılmış bir savaş' diye nitelendirerek, "Dava, Trump yönetiminden daha uzun sürecektir" ifadesini kullandı.

    Kalifroniya Valisi Jerry Brown
    © AP Photo/ Rich Pedroncelli
    Kalifroniya Valisi Jerry Brown

    TRUMP GELECEK HAFTA İLK KEZ KALİFORNİYA'YA GİDECEK

    Bu arada Başkan Trump gelecek hafta seçilmesinden bu yana ilk kez Meksika sınırına yapmayı planladığı duvarın modellerini incelemek için Kaliforniya'ya gidecek.

    İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI DACA İŞLEMLERİNE DEVAM EDİYOR

    Diğer yandan İç Güvenlik Bakanlığı, çocuk yaşta yasa dışı olarak ABD'ye getirilen ve Trump yönetiminin sınır dışı etmeyi planladığı yaklaşık 700.000 gençle ilgili şu anda herhangi bir sınır dışı işlemi yapmadıklarını duyurdu.

    Bakanlık Sözcüsü Tyler Houlton, San Francisco bölge mahkemesinin aksi yöndeki kararının ardından kamuoyunda Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA) olarak bilinen program kapsamında ülkede bulunan kişilerin 2 yıllık izinlerinin uzatılmaya devam ettiğini bildirdi.

    700.000 GENCİN DURUMU BELİRSİZ

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Trump, göçmen çocukların ülkede kalmasını sağlayan DACA programını iptal ediyor
    ABD'de DACA olarak bilinen yasa kapsamında ülkeye yasa dışı olarak getirilmiş çoğu Latin kökenli yaklaşık 700.000 gencin 5 Mart'a kadar yasal durumlarını düzenlemeleri ya da ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunan kararı geçen eylül ayında imzalayan ABD Başkanı Trump, sonraki açıklamalarında bu kişilerden belli koşulları sağlayanlar için vatandaşlık imkanı sağlanacağını dile getirmişti.

    DACA programı 2012 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından getirilmiş ve bu yolla söz konusu kişilere iki yıllık çalışma izni ve diğer yasal imkanlar sağlanmıştı. Bu kararın anayasaya aykırı olduğunu savunan Trump yönetimi eylül ayında DACA programını bitirme kararı aldığını açıklamış, geçen hafta San Francisco federal bölge yargıcı William Alsup ise kararın yürütmesini durdurmuştu.

    DACA, ABD Kongresinde Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında henüz çözülememiş bir sorun olarak beklerken, zamanı giderek daralan yüz binlerce gencin akıbetiyle ilgili belirsizlik Amerikan kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

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    Etiketler:
    ABD Göçmenlik Yasası, DACA, Jeff Sessions, Jerry Brown, Donald Trump, Kaliforniya, ABD
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