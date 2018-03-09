ABD’li senatörler: Rusya’ya kulak verilmeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’nın yeni silah sistemlerini tanıttığı Federal Meclis konuşmasının ardından ABD’li demokrat senatörlerden bir grup, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a Rusya ile stratejik denge konusunda diyalog başlatma çağrısı yaptı.

Demokrat Parti senatörleri Jeff Merkley, Dianne Feinstein, Edward Markey ve bağımsız senatör Bernie Sanders’in imzalarını taşıyan mektupta, “ABD ile Rusya arasındaki stratejik diyalog, seyir füzesi ve su altı insansız aracı dâhil, Başkan Putin’in Rusya’nın geliştirdiği birkaç çeşit yeni nükleer silahtan bahsettiği 1 Mart konuşmasının ardından daha ön plana çıktı” ifadelerine yer verildi.

Aynı zamanda Rusya’nın nükleer silahların sınırlandırılması konusunda anlaşmaya daha istekli olması gerektiğini belirten senatörler, “(ABD eski Başkanı Barack) Obama yönetiminin bu sınıftaki silahlar üzerinde mutabakata varmaya yönelik girişimleri, Rusya’dan dirençle karşılaştı” ifadelerini kullandı.

'ABD DIŞİŞLERİ'NİN RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK İÇİN YENİ YÖNTEMLER BULMASI GEREKİYOR'

Moskova’nın Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nı (START) ve Orta ve Kısa Menzilli Füzeleri İmha Anlaşması'nı ihlal ettiğini ileri süren senatörler, ancak ABD Dışişleri Bakanlığı’nın dünyada barışın sağlanması için ortak mekanizmaların geliştirilmesi amacıyla Rusya ile işbirliği yapmak üzere yeni yöntemler bulması gerektiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde düzenlediği son Federal Meclis konuşmasında, Rus ordusunun 'yenilmez' füze başlıkları ve benzersiz silahlar geliştirdiğini söylemişti. Rus lider aynı zamanda Washington’a diyalog çağrısı da yapmıştı.