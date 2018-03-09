Kaliforniya'da silahlı saldırı ve rehine krizi

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Napa bölgesinde, Gaziler Evi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Siyah zırh giyen saldırgan üç kişiyi rehin aldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım araçları sevk edildi