Kaliforniya'da silahlı saldırı ve rehine krizi

Görgü tanıkları 30 kez silah sesi duyduklarını aktarırken, olayda ölü yada yaralı olup olmadığı şimdilik açıklık kazanmadı.
A large number of ambulances have arrived at Yountville Veterans home. Driver not specific as to why. NOT Codee 3 #abc7now pic.twitter.com/ad443FsSOz— Wayne Freedman (@WayneFreedman) 9 March 2018
DHA'nın haberine göre, polis yetkilileri halka aktif silahlı saldırı bölgesinden uzak durma çağrısı yaptı.
@chp chopper lands on driving range of evacuated golf course near Yountville Veterans Home. Active shooter situation continues. Reports of hostages. #abc7now pic.twitter.com/vWBMXjBZcB— Wayne Freedman (@WayneFreedman) 9 March 2018
Ayrıntılar geliyor…
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