Trump için ticaret savaşında her yol mübah: Kanada Başbakanı'na yalan söyledim

Yönetimindeki görevden alma ve görev değiştirme operasyonlarıyla dünyanın başını döndüren ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya yalan söylediğinin ortaya çıkmasıyla gündemde.

ABD açısından kuzey komşusu Kanada her zaman kilit müttefik konumundayken Washington Post gazetesinin ele geçirdiği bir ses kaydında, ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yla dalga geçerken duyuluyor.

Ticaret savaşları açabilecek politikalar uygulayan Trump, bir bağış etkinliğinde, yanındakilere doğru olup olmadığını bilmeden Trudeau'ya ısrarla ''Ticaret açığımız var'' dediğini anlatıyor.

TAKLİT VE ALAY

Ses kaydına göre Trump, Kanada Başbakanı'nı taklit ederek şunları söylüyor:

© REUTERS/ Jonathan Ernst Trump'tan Avrupa'ya: ABD’ye serbestçe gelen arabalarına vergi uygulayacağız

''Trudeau beni görmeye geldi. Justin, iyi adam. Bana dedi ki 'Hayır, hayır, aramızda ticaret açığı yok, iki ülke arasında ticaret açığı hiç yok. Donald, lütfen'. Hoş adam, yakışıklı adam, gelip bana diyor ki, 'Donald, aramızda ticaret açığı yok'. Bundan çok gururlu, çünkü biliyorsunuz başka herkesle var, bizi öldürüyorlar.''

'ASLINDA BİLMİYORUM, HİÇBİR FİKRİM YOK'

Trump, şöyle devam ediyor:

''Yani gururlu. Ben de hemen dedim ki 'Yanılıyorsun, Justin, ticaret açığı var'. Ama bilmiyorum bile var mı yok mu… Hiçbir fikrim yok. Sadece 'Yanılıyorsun' deyiverdim. Biliyor musunuz, neden? Çünkü biz öyle salağız ki… Ben de onların akıllı olduğunu düşündüm. Dedim ki 'Yanılıyorsun, Justin'. O da dedi ki 'Kesinlikle hayır, ticaret açığımız yok'. 'Bu durumda ben farklı hissediyorum, ben inanmıyorum' karşılığını verdim. İkimiz de adamlarımızı dışarı gönderdik, onlara 'Kontrol edin, çünkü buna inanamıyorum' dedim.''

VE TRUDEAU HAKLI ÇIKAR © REUTERS/ ABD'nin alüminyum ve çelik vergisine Çin'den sert tepki

Sohbetten yetkililerin kontrolü sonucunda Trudeau'nun haklı olduğunun ortaya çıktığı anlaşılıyor, ama ABD Başkanı, Kanada Başbakanı'nı nasıl sıkıştırmaya devam ettiğini anlatıyor:

'HAYIR, BİZ YILDA 17 MİLYAR DOLAR KAYBEDİYORUZ'

''Peki, gerçekten haklı çıktın. Aramızda ticaret açığı yok, ama kereste ve enerji alışverişini saymazsak. Bunları eklediğimizde biz yılda 17 milyar dolar kaybediyoruz. Akıl sır erecek gibi değil.''

Oysa ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nin verilerine göre ABD'nin Kanada'yla dış ticaret fazlası var.

UÇANA KAÇANA…

Trump, Missouri'deki bağış toplantısında 30 dakika süren konuşmasında, bazı ithal mallarda gümrük vergilerini artırmayı savunurken Çin'in yanısıra AB, Güney Kore ve Japonya gibi müttefikleri de çok sert bir dille ABD'yi 'istismar etmekle' suçluyor.