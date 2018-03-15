Kayıt
14:29 15 Mart 2018
Ankara+ 13°C
İstanbul+ 12°C
Canlı Yayın
    Arama
    Kanada Başbakanı Justin Trudeau-ABD Başkanı Donald Trump

    Trump için ticaret savaşında her yol mübah: Kanada Başbakanı'na yalan söyledim

    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Yönetimindeki görevden alma ve görev değiştirme operasyonlarıyla dünyanın başını döndüren ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya yalan söylediğinin ortaya çıkmasıyla gündemde.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Chris Keane
    Trump'tan 'ticaret savaşı' ilanı: Açığımız 800 milyar dolar, başka çaremiz yok
    ABD açısından kuzey komşusu Kanada her zaman kilit müttefik konumundayken Washington Post gazetesinin ele geçirdiği bir ses kaydında, ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yla dalga geçerken duyuluyor.

    Ticaret savaşları açabilecek politikalar uygulayan Trump, bir bağış etkinliğinde, yanındakilere doğru olup olmadığını bilmeden Trudeau'ya ısrarla ''Ticaret açığımız var'' dediğini anlatıyor.

    TAKLİT VE ALAY

    Ses kaydına göre Trump, Kanada Başbakanı'nı taklit ederek şunları söylüyor:

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    Trump'tan Avrupa'ya: ABD’ye serbestçe gelen arabalarına vergi uygulayacağız
    'HOŞ ADAM, YAKIŞIKLI ADAM'

    ''Trudeau beni görmeye geldi. Justin, iyi adam. Bana dedi ki 'Hayır, hayır, aramızda ticaret açığı yok, iki ülke arasında ticaret açığı hiç yok. Donald, lütfen'. Hoş adam, yakışıklı adam, gelip bana diyor ki, 'Donald, aramızda ticaret açığı yok'. Bundan çok gururlu, çünkü biliyorsunuz başka herkesle var, bizi öldürüyorlar.''

    'ASLINDA BİLMİYORUM, HİÇBİR FİKRİM YOK'

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu- ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Trump: Herkes ABD'yi kazıklıyor, gümrük vergisi kararından geri adım yok
    Trump, şöyle devam ediyor:

    ''Yani gururlu. Ben de hemen dedim ki 'Yanılıyorsun, Justin, ticaret açığı var'. Ama bilmiyorum bile var mı yok mu… Hiçbir fikrim yok. Sadece 'Yanılıyorsun' deyiverdim. Biliyor musunuz, neden? Çünkü biz öyle salağız ki… Ben de onların akıllı olduğunu düşündüm. Dedim ki 'Yanılıyorsun, Justin'. O da dedi ki 'Kesinlikle hayır, ticaret açığımız yok'. 'Bu durumda ben farklı hissediyorum, ben inanmıyorum' karşılığını verdim. İkimiz de adamlarımızı dışarı gönderdik, onlara 'Kontrol edin, çünkü buna inanamıyorum' dedim.''

    VE TRUDEAU HAKLI ÇIKAR

    Çin-Çelik
    © REUTERS/
    ABD'nin alüminyum ve çelik vergisine Çin'den sert tepki

    Sohbetten yetkililerin kontrolü sonucunda Trudeau'nun haklı olduğunun ortaya çıktığı anlaşılıyor, ama ABD Başkanı, Kanada Başbakanı'nı nasıl sıkıştırmaya devam ettiğini anlatıyor:

    'HAYIR, BİZ YILDA 17 MİLYAR DOLAR KAYBEDİYORUZ'

    ''Peki, gerçekten haklı çıktın. Aramızda ticaret açığı yok, ama kereste ve enerji alışverişini saymazsak. Bunları eklediğimizde biz yılda 17 milyar dolar kaybediyoruz. Akıl sır erecek gibi değil.''

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Leah Millis
    Trump imzaladı: Çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi
    ASLINDA ABD KAZANÇTA

    Oysa ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nin verilerine göre ABD'nin Kanada'yla dış ticaret fazlası var.

    UÇANA KAÇANA…

    Trump, Missouri'deki bağış toplantısında 30 dakika süren konuşmasında, bazı ithal mallarda gümrük vergilerini artırmayı savunurken Çin'in yanısıra AB, Güney Kore ve Japonya gibi müttefikleri de çok sert bir dille ABD'yi 'istismar etmekle' suçluyor.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Dünyanın dört bir yanında çekilen How Far From Home isimli fotoğraf projesi
    İstifa edip dünya turuna çıkan gezgin çiftten etkileyici fotoğraflar
    Karikatür
    Lavrov: 'İngiltere için 'delillerin kraliçesi' itiraf değil şüphe yaratma'
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam