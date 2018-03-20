ABD'nin Maryland eyaletindeki lisede silah sesleri

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir lisede silah sesleri duyuldu. Olayda yaralıların olduğu açıklandı.

USA Today'in aktardığına göre Maryland eyaletindeki Great Mills Lisesi'nde ateşli silah kullanıldı.

'DURUM KONTROL ALTINDA'

'St. Mary's İlçesi Devlet Okulları' adlı resmi kurumdan yapılan açıklamada okuldaki durumun kontrol altında olduğu ve kampüsün kapatıldığı duyuruldu.

There has been a Shooting at Great Mills High School. The school is on lock down the event is contained, the Sheriff's office is on the scene additional information to follow.

Parents/Guardians should go to Leonardtown HS for reunification with GMHS students — SMCPS_MD (@SMCPS_MD) March 20, 2018

​Yapılan açıklamada "Okula giriş çıkışlar kapatıldı ve durum kontrol altında. Şerif bürosu olay mahalinde" dendi. Açıklamada lisedeki öğrencilerin ailelerinin okul bölgesine gitmemesi, çocuklarıyla görüşmek için yakınlardaki bir başka liseye gitmeleri istendi.

Ayrıca federal bir kurum olan 'Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu'ndan özel ajanların da okula doğru yola çıktığı aktarıldı.

'YARALILAR VAR'

St. Mary İlçesi Şerifi sözcüsü Julie Yingling lisedeki silahlı çatışmada yaralananların olduğunu duyurdu.

Ancak sözcü yaralıların sayısını ve olayda hayatını kaybeden olup olmadığını henüz bilmediklerini açıkladı.

14 Şubat'ta Florida'daki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ndeki silahlı saldırıda 17 kişinin öldürülmesi sonrası ülkede silahlanma denetimi konusundaki tartışmalar yeniden alevlenmişti.