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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump, 1.3 trilyon dolarlık bütçe paketini onayladı

    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nden geçen 1.3 trilyon dolarlık bütçe paketini vetoyla tehdit ettikten sonra imzaladı.

    Trump, Kongre'den gece saatlerinde geçen 1.3 trilyon dolarlık torba bütçe tasarısını, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreniyle onayladı.

    Bütçede beğenmediği birçok şey olduğunu belirten Trump, 2 bin 200 sayfayı aşkın tasarının saatler önce hazırlanmasından ötürü kimse tarafından tam olarak okunamamasını "Absürt bir durum" sözleriyle eleştirdi.

    'ULUSAL GÜVENLİK GEREĞİ'

    Trump, buna karşın, bütçede savunma harcamalarına geçen yıla kıyasla 60 milyar dolardan daha fazla pay ayrıldığını vurgulayarak, "Bu nedenle ulusal güvenlik gereği torba bütçeyi imzaladım" dedi.

    'DEMOKRATLAR GÖÇMENLERİ DÜŞÜNMÜYOR'

    Bütçenin, ABD'ye çocuk yaşta yasa dışı yollardan getirilmiş gençlerin korunmasına yönelik "Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA)" programına dair hiçbir madde içermemesini de eleştiren Trump, Demokratların göçmenleri düşünmediğini savundu.

    'BİR DAHA ASLA İMZALAMAYACAĞIM'

    Trump, göçmenlik ve sınır güvenliğine yönelik çekincelerine karşın imzaladığı bütçenin ilk ve son olduğunu vurgulayarak, "Kongre'ye söylüyorum, böyle bir tasarıyı bir daha asla imzalamayacağım. Bunu tekrar etmeyeceğim" dedi.

    Mick Mulvaney
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
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    Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bütçeyi veto edebileceğini belirten Trump, "Torba Bütçe Yasası'nı, 800 bini aşkın DACA göçmeninin Demokratlar tarafından tamamen terk edilmesi ve ulusal güvenliğimiz için aşırı derecede ihtiyacımız olan sınır duvarını tümüyle finanse etmediği gerekçelerine dayanarak veto etmeyi değerlendiriyorum" paylaşımında bulunmuştu.

    FEDERAL HÜKÜMET KAPANMAKTAN KURTULDU

    Amerikan federal hükümeti, Trump'ın veto tehdidine karşın onayladığı bütçeyle bu gece yarısı kapanmaktan kurtuldu.

    Trump'ın bütçeyi onaylamaması halinde ülkedeki kamu kuruluşları, beşinci geçici bütçenin süresinin yerel saatle 00.00'da dolmasının ardından yeni bütçe onaylanana kadar bir kez daha "kapanmak" zorunda kalacaktı.

    Yasalaşan 1,3 trilyon dolarlık bütçe, federal hükümetin faaliyetlerini 2018 mali yılının sona ereceği 30 Eylül'e kadar finanse edecek.

    Etiketler:
    Bütçe, Donald Trump, ABD
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