30 adet duble çizburger siparişi reddedilince McDonald's logosuna saldırdı

37 yaşındaki Jedediah Ezekiel Fulton, verdiği siparişinin reddedilmesi üzerine önce restoranın logosuna, ardından da restoranda çalışan bir personelin yakasına yapıştı. Personelin zarar göreceğinden korkan bir kişinin ise saldırgana silah çektiği öğrenildi.
Man attacks @McDonalds logo after refusal of order of 30 double cheeseburgers https://t.co/AxkiuFcmtX #hangry #Oregon pic.twitter.com/5RXVkbAiPw— Sputnik (@SputnikInt) 26 Mart 2018
Saldırgan, 2. derecede kamu düzeninin bozmak, 2. dereceden suistimal ve 2. derecede hasar vermek suçlamalarıyla tutuklandı.
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