ABD'nin ilk başörtülü haber spikeri

ABD'nin Illinois eyaletinde faaliyet gösteren WHBF adlı yerel televizyon kanalı, ülkenin ilk tam zamanlı başörtülü haber spikerine ev sahipliği yapmaya başladı.
Tahera Rahman, the first full-time TV reporter to wear a hijab on-air in America, joins Detroit Today with Stephen Henderson on Monday morning. Comment using #DetroitToday and tune in from 9-10 a.m. https://t.co/1wg2DRuKC4 @TaheraTV @SHDetroit pic.twitter.com/vgXUBRTt1Q— WDET 101.9FM (@wdet) 26 March 2018
İki yılı aşkın süredir aynı kanalda haber prodüktörü olarak görev yapan Rahman'ın annesinin Hindistan, babasının Pakistan kökenli olduğu, Rahman'ın ise Chicago yakınlarında doğduğu belirtildi.
Meet Tahera Rahman, The First TV Reporter In America To Wear A Hijab On Air https://t.co/0BNXRovdSf pic.twitter.com/cno4FqHvut— Kopitiam Bot (@KopitiamBot) 25 March 2018
Kanalın haber müdürü, 8 Şubat'ta ilk canlı yayınına çıkan Rahman'ın son derece başarılı olduğunu ve ondan başörtüsünü çıkarmasını istemeyi hiç düşünmediğini açıkladı.
Chicago Loyola Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Rahman da medyada çalışmayı çok sevdiğini ve bir Müslüman olarak işinde çok başarılı olmak istediğini ifade etti.
Tahera Rahman, our student who has become the first full time broadcast reporter in hijab on US television just gave a very moving tribute to Aqsa School. @TaheraTV, thank you! pic.twitter.com/krbZ3PSTui— Aqsa School (@AqsaSchool) 19 March 2018
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