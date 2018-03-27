ABD'nin ilk başörtülü haber spikeri

ABD'nin Illinois ve Iowa eyaletlerinde yayın yapan yerel bir kanalda haber spikerliğine başlayan 27 yaşındaki Tahera Rahman, ülkenin tam zamanlı ilk başörtülü haber spikeri olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin Illinois eyaletinde faaliyet gösteren WHBF adlı yerel televizyon kanalı, ülkenin ilk tam zamanlı başörtülü haber spikerine ev sahipliği yapmaya başladı.

Tahera Rahman, the first full-time TV reporter to wear a hijab on-air in America, joins Detroit Today with Stephen Henderson on Monday morning. Comment using #DetroitToday and tune in from 9-10 a.m. https://t.co/1wg2DRuKC4 @TaheraTV @SHDetroit pic.twitter.com/vgXUBRTt1Q — WDET 101.9FM (@wdet) 26 March 2018

​İki yılı aşkın süredir aynı kanalda haber prodüktörü olarak görev yapan Rahman'ın annesinin Hindistan, babasının Pakistan kökenli olduğu, Rahman'ın ise Chicago yakınlarında doğduğu belirtildi.

Meet Tahera Rahman, The First TV Reporter In America To Wear A Hijab On Air https://t.co/0BNXRovdSf pic.twitter.com/cno4FqHvut — Kopitiam Bot (@KopitiamBot) 25 March 2018

​Kanalın haber müdürü, 8 Şubat'ta ilk canlı yayınına çıkan Rahman'ın son derece başarılı olduğunu ve ondan başörtüsünü çıkarmasını istemeyi hiç düşünmediğini açıkladı.

Chicago Loyola Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Rahman da medyada çalışmayı çok sevdiğini ve bir Müslüman olarak işinde çok başarılı olmak istediğini ifade etti.