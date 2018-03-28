ABD Ordu Bakanı Esper: 10 yıl sonra tüm savaşları kazanacağız

ABD Ordu Bakanı Mark Esper, kara kuvvetlerinin 2028’e kadar her bir savaşta kesin zafer kazanmaya hazır olacağını belirtti.

© AP Photo/ Channi Anand ABD medyası, muhtemel bir savaşta Rusya’nın hangi üstünlüklere sahip olacağını anlattı

Defense News’un haberine göre Esper, aynı zamanda ABD askerlerinin diğer ülkeleri önleyebileceğini ve düzenli olmayan silahlı oluşumlara karşı savaşma yeteneğini koruyacağını söyledi.

Bakan, “Ordu bunu, modern insanlı ve insansız kara teçhizatı, uçaklar, teknik sistem ve silahlar, güvenilir ordu birlikleri ve yeni savaş doktrinine dayanan taktik sayesinde elde edebilecek” dedi.

Öldürücü güce göre ABD askerlerinin eşinin olmayacağını kaydeden Esper, “10 yıl sonra birliklerimiz daha güvenilir, çevik ve ölümcül olmalı” diyerek bu amaca varılması için şimdiden doktrin, eğitim ve organizasyona değişikliklerin yapıldığını söyledi.

Esper, 10 yıl sonra ordunun 500 bin askere ihtiyacı olacağını da sözlerine ekledi.