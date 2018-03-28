ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Rusya çıkışı: ‘Derin denizlerden bir canavar’

Washington’da Amerikan ve Rus diplomatlar arasında yaşanan ‘atışmada’ ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya’yı ‘derin denizlerden bir canavara’ benzetirken, Rus Büyükelçiliği ise bu tür karşılaştırmaların Nazi propagandalarında kullanıldığını hatırlattı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in gazetecilere yaptığı olağan basın açıklaması sırasında Associated Press muhabiri Matt Lee, ABD’de önümüzdeki kasım ayında yapılacak seçimlerin 60 Rus diplomat gönderildikten sonra daha güvenli olup olmayacaklarını sordu.

Nauert, soruya “Sonuçta ABD’deki seçimlerin güvende olacağını söyleyemeyiz. Rusya’nın uzun kolları ve birçok dokunacı var. Bizdeki seçimlere, ayrıca diğer birçok ülkede yapılacak seçimlere ileride de ilgi göstereceklerini tahmin ediyoruz” yanıtını verdi.

Bu sözlere şaşıran gazetecinin ‘kolları’ ve ‘dokunaçları’ bir kez daha sorması üzerine Nauert, Rusya’yı kastederek, “O derin denizlerden bir canavar” ifadelerini kullandı.

RUS BÜYÜKELÇİLİK: BUGÜN BÜYÜK BOLŞEVİK KARŞITI GÖSTERİYE TANIKLIK ETTİK

Bu konuşmadan birkaç saat sonra Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nin Twitter hesabında Nauert’in sarf ettiği sözcüklerden bir kolaj ve Nazi Almanyası döneminde kullanılan Bolşevik karşıtı bir poster içeren mesaj yayınlandı. Posterde Kızıl Ordu’ya ait kask taşıyan bir örümcek, dünyayı sarmalarken görüntülendi, resmin hemen altındaysa ‘Bolşevizm’ ve ‘Büyük Bolşevik Karşıtı Gösterisi’ yazılarına yer verildi.

Görselle ilgili bir açıklama ekleyen Rus Büyükelçiliği, “Bugün (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün performansıyla ‘Büyük Bolşevik karşıtı gösteriye’ tanıklık ettik” ifadelerine yer verdi.

Today, we witnessed “Grosse antibolschewistische Schau” performed by @statedeptspox:

“Russia has long arms; Russia has lots of tentacles… It’s a beast from the deep sea” pic.twitter.com/MjtjevhrU8 — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 28, 2018

​Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlemesinde Moskova’nın sorumlu olduğu suçlamalarına destek veren ABD, geçen gün ülkeden 48’i Büyükelçilik çalışanı ve 12’si Birleşmiş Milletler temsilcisi olmak üzere toplam 60 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini, ayrıca Rusya’nın Seattle Konsolosluğu’nu kapatılacağını duyurmuştu.