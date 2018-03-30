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    Mattis Bolton Pentagon

    Mattis, Bolton'a takıldı: Şeytanın vücut bulmuş halisin diye duydum

    © REUTERS/ Aaron P. Bernstein
    ABD
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    ABD Savunma Bakanı Mattis, en savaş yanlısı yetkililerden biri olarak bilinmesine rağmen Trump tarafından Ulusal Güvenlik Danışmanı atanan Bolton'la tanışırken taşı gediğine koydu: ''Şeytanın vücut bulmuş halisin diye duydum.''

    ABD'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Teğmen McMaster oldu
    © REUTERS/ KEVIN LAMARQUE
    Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın görevine son verdi
    ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığına Rex Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu, Ulusal Güvenlik Danışmanlığına H.R. McMaster'ın yerine John Bolton'u getirmesinin ardından medyanın dikkati Savunma Bakanı Jim Mattis'in vereceği tepkiye yöneldi.

    'KUDUZ KÖPEKTİ, GÜVERCİN KONUMUNA DÜŞTÜ'

    Bush yönetiminin en şahin, en neo-com isimlerinden John Bolton Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak geri döndü
    © AFP 2018/ Alex WONG
    Bolton'un tartışma yaratan Türkiye yorumları

    Amerikan medyası, Trump'ın son değişikliklerinin ardından, deniz piyadelerinin 'kuduz köpek' lakaplı emekli generali Mattis'in, kabinede en güvercin isim olarak kaldığı ve tecrit edilmiş duruma düştüğüne dair yorumlara yer veriyor.

    'ŞAKAYLA KARIŞIK'

    Former U.S. Ambassador to the United Nations John Bolton speaks at the Conservative Political Action Conference (CPAC) in Oxon Hill, Maryland, U.S. (File)
    © REUTERS/ Joshua Roberts/File
    Eski İsrail Savunma Bakanı: Bolton bizden İran'a saldırmamızı istemişti

    Daha önce Tillerson'ın kovulmasını 'bir Washington D.C. hikayesi' diye geçiştirmiş olan Mattis, Bolton'la ilk görüşmesinde ise şakayla karışık taşı gediğine oturttu. 

    Bolton'u Pentagon'un girişinde karşılayan Mattis ''Duydum ki, gerçekten de şeytanın vücut bulmuş haliymişsin ve ben de seninle tanışmak istedim'' dedi.

    'ŞAHİNE KAHKAHA ATTIRDI'

    Bolton'un kahkahasının ardından ikili birlikte kapıdan içeri girdi.

    MATTIS'E GÖRE ENDİŞEYE MAHAL YOK

    Bu anları yakalayan CNN, ikilinin Kuzey Kore ve İran konularında anlaşmazlığa düşmelerinin beklendiğini, ancak Mattis'in Bolton'la ilgili endişelendiği yorumlarına meydan bırakmamaya çalıştığı yorumunu yaptı.

    Nobel Barış Ödüllü eski ABD Başkanı Jimmy Carter imza gününde
    © AFP 2018/ KENA BETANCUR
    Carter: Trump'ın Bolton ataması, ABD için ulusal felaket

    'UMARIM DÜNYA GÖRÜŞLERİMİZ FARKLIDIR'

    Salı günü bu yönde bir açıklama yapan Mattis, ''Bolton ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Grup halinde aynı şeyleri düşünme durumundan kaçınmak için kendisiyle farklı dünya görüşlerimiz olduğunu umuyorum. Önceden söyleyeyim, bu bir ortaklık olacak, ilerleme kaydetmek için adım atacağız'' dedi.

    Etiketler:
    şeytan, Pentagon, CNN, Jim Mattis, John Bolton, Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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