Trump, YPG kontrolündeki bölgelere ayrılan yardımı dondurdu

Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Beyaz Saray'ın ABD'nin Suriye'de gelecekteki rolünü değerlendirdiğini iddia etti. Yetkililer, değerlendirme sürecinde koalisyonun Suriye'de operasyon gerçekleştirdiği alanların istikrarı için yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın dondurulduğunu açıkladı.
Yetkililer ayrıca Trump'ın, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'nin inşası için ek 200 milyon dolar ayırdığına dair haberler üzerine söz konusu fonun durdurulmasını istediğini öne sürdü.
Gazete, IŞİD karşıtı mücadelenin Suriye'de son zamanlarda çıkmaza girmesinin de Trump'ın böyle bir karar almasına neden olduğu iddiasında bulundu.
TRUMP 'SURİYE'DEN ÇOK YAKINDA ÇIKACAĞIZ' DEMİŞTİ
200 milyon dolarlık ek fon sözü, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından şubat ayında Kuveyt'te yapılan IŞİD karşıtı koalisyon toplantısı sırasında verilmişti.
Trump, Ohio eyaletinde düzenlenen mitingde, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. (Bölgedeki) Diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandırdıkları şeyi yüzde 100 bitireceğiz. (IŞİD'ın elinden) Hepsini geri alacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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