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    Beyaz Saray, Donald Trump Baltık ülkeleri liderlerini ağırlıyor, 3 Nisan 2018

    Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti

    © REUTERS/ Carlos Barria
    ABD
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    Washington ile Pekin arasındaki ticaret gerilimi süratle tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump ''Çin'le ticaret savaşında değiliz, o savaş uzun yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal ve beceriksiz kimselerce kaybedildi'' diye tweetledi.

    ABD-Çin-Ticaret
    © AP Photo/
    ABD gümrük vergisi getireceği Çin ürünlerini açıkladı, Pekin'den yeni misilleme geldi
    Trump yönetiminin yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağı sanayi ürünü ağırlıklı 1300 Çin malının listesini açıklamasından 11 saat sonra Pekin de aynı şekilde yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağı, Trump'a oy vermiş eyaletlerde yetişen tarım ürünleri ağırlıklı 106 Amerikan malının listesini duyurdu. ABD'nin 50 milyar dolarlık Çin ithal malını vergilendirmesine, Çin de 50 milyar dolarlık Amerikan ithal malını vergilendirerek karşılık verdi.

    Bu manzara karşısında ticaret savaşları çıkacağı spekülasyonu bir kez daha tavan yaparken Trump ABD'de şafak söker sökmez tweet atmaya başladı.

    ''Çin'le ticaret savaşında değiliz, o savaş uzun yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal ve beceriksiz kimselerce kaybedildi'' diyen ABD Başkanı şöyle devam etti:

    ''Şimdi yıllık 500 milyar dolarlık ticaret açığımız ve 300 milyar dolarımızın çalındığı fikir hırsızlığı var. Bunun böyle devam etmesine izin veremeyiz!''

    ABD-Çin-Ticaret
    © AP Photo/ Andy Wong
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    MEKSİKA DA HEDEFİNDE

    Meksika ile 7 milyar dolarlık ticaret açığının yanısıra Meksika'dan göçmen akınına da savaş açan Trump, bugün içinde sınırlar ve göçmenlerle ilgili sert önlemler alacağını da duyurdu.

    Meksika sınırına duvar örülmesi fikrinde ABD Kongresi tarafından desteklenmemesine rağmen ısrar eden ve dün de duvar inşa edilene dek sınır güvenliğini Amerikan ordusunun sağlaması önerisinde bulunan Trump, bugün şöyle tweetledi:

    ÇOK SIKI SINIR YASALARI GELİYOR

    ''Meksika ile Kanada'nın sınırlarla ilgili yasaları çok güçlüyken bizimkiler çok zayıf. Kongre, bu Obama dönemi yasalarını ve diğer yasaları da değiştirmeli, hemen ŞİMDİ! Demokrat Partililer yolumuzu kesiyor — istiyorlar ki insanlar kontrolsüz şekilde ülkemize aksın… Bu SUÇTUR! Bugün güçlü şekilde eyleme geçeceğiz.''

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Trump: Meksika sınırını, duvar örülene kadar ordu korusun
    DUVARIN İHALESİ PENTAGON'UN BAŞINA MI YIKILACAK?

    Dün Meksika sınırına asker konuşlandırma önerisini Savunma Bakanı Jim Mattis'le görüştüğünü aktaran Trump, ''Bu işi askerlerle yapacağız. Duvarı inşa edene ve sağlam bir sınır güvenliğine sahip olana kadar, sınırımızı askerlerle koruyacağız'' dedi.

    Daha önce milyarlarca dolar tutması beklenen duvarın maliyetinin Meksika tarafından karşılanacağını söyleyen Trump, son olarak duvarın maliyetinin Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden karşılanmasını gündeme getirmişti.

    Etiketler:
    ticaret savaşı, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Kongresi, Twitter, Jim Mattis, Donald Trump, Meksika, Çin, ABD
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