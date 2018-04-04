Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti

Washington ile Pekin arasındaki ticaret gerilimi süratle tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump ''Çin'le ticaret savaşında değiliz, o savaş uzun yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal ve beceriksiz kimselerce kaybedildi'' diye tweetledi.

Trump yönetiminin yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağı sanayi ürünü ağırlıklı 1300 Çin malının listesini açıklamasından 11 saat sonra Pekin de aynı şekilde yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağı, Trump'a oy vermiş eyaletlerde yetişen tarım ürünleri ağırlıklı 106 Amerikan malının listesini duyurdu. ABD'nin 50 milyar dolarlık Çin ithal malını vergilendirmesine, Çin de 50 milyar dolarlık Amerikan ithal malını vergilendirerek karşılık verdi.

Bu manzara karşısında ticaret savaşları çıkacağı spekülasyonu bir kez daha tavan yaparken Trump ABD'de şafak söker sökmez tweet atmaya başladı.

''Çin'le ticaret savaşında değiliz, o savaş uzun yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal ve beceriksiz kimselerce kaybedildi'' diyen ABD Başkanı şöyle devam etti:

''Şimdi yıllık 500 milyar dolarlık ticaret açığımız ve 300 milyar dolarımızın çalındığı fikir hırsızlığı var. Bunun böyle devam etmesine izin veremeyiz!''

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Nisan 2018

© AP Photo/ Andy Wong ABD'den Çin'in gümrük vergisi misillemesine tepki: Adil değil

Meksika ile 7 milyar dolarlık ticaret açığının yanısıra Meksika'dan göçmen akınına da savaş açan Trump, bugün içinde sınırlar ve göçmenlerle ilgili sert önlemler alacağını da duyurdu.

Meksika sınırına duvar örülmesi fikrinde ABD Kongresi tarafından desteklenmemesine rağmen ısrar eden ve dün de duvar inşa edilene dek sınır güvenliğini Amerikan ordusunun sağlaması önerisinde bulunan Trump, bugün şöyle tweetledi:

ÇOK SIKI SINIR YASALARI GELİYOR

''Meksika ile Kanada'nın sınırlarla ilgili yasaları çok güçlüyken bizimkiler çok zayıf. Kongre, bu Obama dönemi yasalarını ve diğer yasaları da değiştirmeli, hemen ŞİMDİ! Demokrat Partililer yolumuzu kesiyor — istiyorlar ki insanlar kontrolsüz şekilde ülkemize aksın… Bu SUÇTUR! Bugün güçlü şekilde eyleme geçeceğiz.''

Our Border Laws are very weak while those of Mexico & Canada are very strong. Congress must change these Obama era, and other, laws NOW! The Democrats stand in our way — they want people to pour into our country unchecked….CRIME! We will be taking strong action today. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Nisan 2018

​ © REUTERS/ Kevin Lamarque Trump: Meksika sınırını, duvar örülene kadar ordu korusun

Dün Meksika sınırına asker konuşlandırma önerisini Savunma Bakanı Jim Mattis'le görüştüğünü aktaran Trump, ''Bu işi askerlerle yapacağız. Duvarı inşa edene ve sağlam bir sınır güvenliğine sahip olana kadar, sınırımızı askerlerle koruyacağız'' dedi.

Daha önce milyarlarca dolar tutması beklenen duvarın maliyetinin Meksika tarafından karşılanacağını söyleyen Trump, son olarak duvarın maliyetinin Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden karşılanmasını gündeme getirmişti.