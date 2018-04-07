ABD'de bu kez askeri helikopter kazası: 2 ölü

ABD'nin Kentucky eyaletinde bulunan Fort Campbell askeri havaalanı bölgesinde gerçekleşen helikopter kazasında iki Amerikan askerinin öldüğü açıklandı.
© Sputnik/ Alexander Kovalev
ABD Savunma Bakanlığına bağlı 101'inci Havacılık Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, askeri helikopterin Fort Campbell havaalanı yakınlarında, cuma akşamı yerel saatle 21.50'de düştüğü belirtildi.
Düşen helikopterin AH-64E Apaçi tipi olduğu ve kazada iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Çarşamba günü de eğitim uçuşu yapan F-16 tipi bir savaş uçağı Nevada yakınlarıda, salı günü ise CH-53E Super Stallion tipi bir helikopter Kaliforniya bölgesinde eğitim uçuşunda düşmüştü.
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