ABD'de bu kez askeri helikopter kazası: 2 ölü

ABD'nin Kentucky eyaletinde bulunan Fort Campbell askeri havaalanı bölgesinde gerçekleşen helikopter kazasında iki Amerikan askerinin öldüğü açıklandı.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı 101'inci Havacılık Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, askeri helikopterin Fort Campbell havaalanı yakınlarında, cuma akşamı yerel saatle 21.50'de düştüğü belirtildi.

Düşen helikopterin AH-64E Apaçi tipi olduğu ve kazada iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çarşamba günü de eğitim uçuşu yapan F-16 tipi bir savaş uçağı Nevada yakınlarıda, salı günü ise CH-53E Super Stallion tipi bir helikopter Kaliforniya bölgesinde eğitim uçuşunda düşmüştü.