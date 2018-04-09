23 kurumdan açıklama: YouTube yasadışı olarak çocukların verilerini topluyor

Çocuk hakları, tüketici hakları ve gizlilik savunucusu sivil toplum örgütleri, Google'ın sahibi olduğu YouTube'un çocukların gizliliğini koruyan yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD Federal Ticaret Komisyonu'na yazılı şikayette bulundu.

Çocuk, tüketici ve mahremiyet hakkı savunucularının yer aldığı 23 kurumdan oluşan bir ittifak, Google'ı 13 yaş altındaki çocukların kişisel bilgilerini toplayıp, çocuklara yönelik reklam yaparak onları koruyan yasaları ihlal etmekle suçladı ve ABD Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) 59 sayfalık bir yazılı şikayette bulundu.

Guardian'ın haberine göre, aralarında 'Reklamsız Çocukluk için Kampanya' (CCFC) ve 'Dijital Demokrasi Merkezi'nin de olduğu 23 organizasyon, Google'ın YouTube'un 13 yaş ve üstündekiler için uygun olduğunu iddia etmesine rağmen, 13 yaşından küçük çocukların siteyi kullandığını bildiğini savundu.

Google'ın yer, cihaz bilgileri ve telefon numaraları gibi kişisel verileri toplayıp, çocukları farklı internet siteleri ve servisleri vasıtasıyla izlediğini savunan hak savunucuları, Google'ın bu eylemlerden önce 'ABD Çocukların Çevrimiçi Mahremiyetinin Korunması Yasası' (Coppa) kapsamında ebeveynlerinden almaları gereken izinleri almadığını işaret etti.

Hak savunucuları FTC'nin suçlamaları soruşturmasını ve Google'a yöneltilen bu suçlamalardan dolayı yaptırım uygulanmasını talep etti.

'GOOGLE, YILLARDIR ÇOCUKLAR VE AİLELERİNE YÖNELİK SORUMLULUKLARINDAN KAÇTI'

CCFC'nin yönetici müdürü Josh Golin "Google, popüler çizgi filmler, ninniler ve oyuncak reklamları ile dolu olan YouTube'un 13 yaş altındaki çocuklara uygun olmadığını iki yüzlüce iddia ederek yıllardır çocuklara ve ailelerine yönelik sorumluluklarından kaçtı" ifadlerini kullandı. Golin "Google çocuklara yönelik reklamlar yayınlayarak çok fazla kar sağlıyor. Google, Coppa'ya uymalı" dedi.

'ABD'DE 6 İLA 12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN YÜZDE 80'İ YOUTUBE'U KULLANIYOR'

© REUTERS/ Lucy Nicholson Youtube, uygunsuz videoları engellemek için 10 bin kişiyi işe alacak

Hak savunucularından oluşan organizasyonlar, ABD'de 6 ila 12 yaş arasındaki çocukların yüzde 80'inin Youtube'u kullandığını ve sitenin çocuklar arasında en popüler çevrimiçi platform olduğunu vurguluyor.

Google 2015 yılında çocuklar için 'YouTube Kids' adı verilen uygulamayı yürürlüğe sokmuş ve bunun çocuklara yönelik uygun içerik ve reklamları göstermek için geliştirildiğini açıklamıştı.

'YouTube Kids' uygulaması sitede ebeveynlere daha fazla kontrol olanağı verse de uygulamanın fazla kullanılmadığı ayrıca çocukların diğer Youtube videolarına ulaşabileceği kanal ve videoları kullandığı belirtiliyor.

Şirket ayrıca sitede, şiddet ve çocuklara yönelik suistimal içeren görüntülerin yaygınlaştığı şikayetleri sonrası binlerce moderatörü site genelindeki içerikleri gözden geçirmek için görevlendirdiğini duyurmuştu.

Acncak hak savunucularına göre bu önlemler yetersiz kalıyor.

Google henüz söz konusu suçlamaya yanıt vermezken, kendilerine resmi şikayetin ulaşmadığını belirten YouTube sözcüsü "Aileleri ve çocukları korumak bizim için her zaman yüksek öncelikli olmuştur. Şikayeti titizlikle inceleyecek ve geliştirebileceğimiz bir şey var mı değerlendireceğiz. Çünkü YouTube çocuklar için değil; sırf bu nedenle YouTube Kids isimli uygulamaya büyük yatırımlar yaparak çocuklara bir alternatif sunduk" dedi.

FTC, Google'ın yasayı çiğnediğine karar verirse şirket milyarlarca dolar cezaya çarptırılabilir.