Beyaz Saray'dan Rusya'ya suçlama: Kimyasal silahlardaki sorumluluğuna ihanet etti

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Rusya kimyasal silahlardaki sorumluluğuna ihanet etti. Suriye Duma'daki, saldırı yeri incelemeye açılsın" ifadeleri kullanıldı.

'RUSYA VE İRAN DA SORUMLU'

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, basın brifinginde Suriye'nin Duma kentinde sivillere yönelik kimyasal silah kullanıldığı iddialarıyla ilgili konuştu.

Sanders, iddia edilen kimyasal silah kullanımının Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 'kimyasal kullanımına' benzerlikler taşıdığını söyledi. Sanders, Suriye hükümetine desteklerinden dolayı Rusya ve İran'ın da sorumlu olduğunu savundu.

Sanders, "Böylece Rusya'nın Suriye rejiminin kimyasal silah programının sonlandırılması konusunda verdiği güvenceye ihanet ettiği açıkça ortaya çıkmış oldu" ifadelerini kullandı.

Duma'daki kimyasal silah iddialarının ortaya atılmasıyla Batı ülkeleri Suriye ordusunu sorumlu tuttu. Rusya Savunma Bakanlığı ise Duma'da yapılan incelemelerde kimyasal madde izlerine rastlanmadığını açıkladı.